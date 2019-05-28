Mansur Yavaş'tan Ankara'da dikkat çeken atama

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilere direnen tek üst düzey emniyet yetkilisi olan ve bir tankın üzerinden açılan ateş sonucunda ağır yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İLE BİLİNİYOR

Yeniçağ'ın haberine göre Türk milliyetçisi olarak bilinen Eryılmaz, 15 Temmuz’dan önceki süreçte de, FETÖ’nün kurduğu kumpaslara direnirken, aynı zamanda hukuk fakültesini bitirdi. Eryılmaz, 15 Temmuz gecesi sevk ve idare ettiği polislerle Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde destansı bir kahramanlık hikâyesine imza attı.

GAZİ UNVANI ALDI

FETÖ'cülerın ölüm listesinde yer alan emniyet müdürü Fatih Eryılmaz'a 15 Temmuz gecesi kurşun yağdırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, haftalarca süren tedavisinin ardından Eryılmaz "gazi" unvanı aldı. 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Mehmet Fatih Eryılmaz, stajını tamamladıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.



