Mansur Yavaş'tan Ankara'nın tarihini yaşatacak projeler

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Ulus’u tarihi dokusuna uygun olarak canlandıracaklarını belirterek, “Cumhuriyet döneminin emaneti olan bu yapılarımızın sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Başkentimizin tarihi geleceğine ışık olacak” dedi. Proje kapsamında Anafartalar Caddesi ve Çarşısı, Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı’nın bulunduğu bölge yenilenerek Başkent’e kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca tarihi Roma Tiyatrosu’nu dünya kültürel mirasına alınması için “Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi” ile açık hava müzesi ve cazibe merkezi haline dönüştürecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in tarihine sahip çıkan projelere öncelik veriyor.

Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandıran Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın sembol noktalarından biri olan Anafartalar Caddesi ve Çarşısı başta olmak üzere Ulus Meydanı ve çevresinde sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını başlatıyor. Dünya kültürel mirasına kazandırılması yönünde adım atan Büyükşehir Belediyesi ayrıca Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile de tarihi mekanı cazibe merkezi haline dönüştürmeyi planlıyor.

PROJELERİ BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU: “ULUS, CUMHURİYET DÖNEMİNİN EMANETİ”

Geçmişe ışık tutan tarihi mekanları ayağa kaldırmayı ve gelecek nesillere Başkent tarihini taşımayı amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus’un tarihi kimliğine uygun olarak çehresini değiştirecek ve turizmi canlandıracak iki ayrı proje için düğmeye bastı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere başlanacak projeyi tanıtan Başkan Yavaş, “Ulus’u tarihi dokusuna uygun olarak canlandırıyoruz. Cumhuriyet döneminin emaneti olan bu yapılarımızın sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Başkentimizin tarihi geleceğine ışık olacak” dedi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından bu yıl içerisinde restorasyon ve çevre düzenlemelerine başlanacak olan iki ayrı projenin dünya kültürel mirasına kazandırılması yönünde çalışmalar hızlandırıldı.

BAŞKENT TARİHİNİ DÜNYA TANIYACAK

Ulus’un tarihi geçmişine tanıklık eden Anafartalar Caddesi ve Çarşısı ile Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı’nda da sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirasa sahip çıkacak.

Ankara’nın tarihini büyük bir titizlikle incelediklerini ve tarihi dokuyu korumaya özen göstereceklerini vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu bölge Ankara’nın tarihi kent merkezi. Ulus İş Hanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak kullanılan bina ve Anafartalar Çarşısı, Cumhuriyet döneminin tarihi binaları. Biz Ulus’un tarihi kent merkezinin sosyoekonomik olarak yeniden canlandırılmasını hep birlikte sağlayacağız. Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısının cephe yenilemesine yönelik çalışmalar başlayacak. Özgün dokusuna ve karakteristik yapısına zarar vermeden yapılacak bir proje bu. Bu yıl iki projeyi de bitirmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasının da otel olması için Büyükşehir Belediye Meclisinden karar alındı. Ulus’ta gelen misafirleri ağırlayacak büyük bir otel yoktu. Elimizdeki bu binayı koruyarak, işlev vererek faaliyete geçirmeyi planladık. Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı sağlıklaştırma ve cephe çalışmasını da en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Anafartalar Caddesini bu yüzden önemsiyoruz. Tabela kirliliği ile de ayrıca mücadele diyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları başlattık. Arkeolojik yapıyı öne çıkararak Ankara’nın geçmişini gelecek nesillere taşıyacağız.”

ROMA TİYATROSU VE ARKEOPARK PROJESİ TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi miraslarından biri olan Roma Tiyatrosu’nu gün ışığına çıkaracak “Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi” ile binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Roma Tiyatrosu’nu da yeniden gün yüzüne çıkaracak.

Roma Tiyatrosu’nu arkeopark alanına dönüştürerek kent turizmine kazandıracak proje kapsamında; ziyaretçileri ağırlayacak karşılama merkezi, çocukların arkeolojik eğitim alacağı oyun alanı ve üniversiteden akademisyenlerin nezaretinde aktif kazı yapılabilme imkanı sağlanacak.

Roma Tiyatrosu’nun Başkentliler kadar turistler için de bir cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Ödemiş, projenin ayrıntılarını da anlattı:

“Yaklaşık iki bin yıllık Roma Tiyatrosu’nun üzerinde bulunuyoruz. Bu tiyatro 1982 yılında burada tesadüfen bir kazı çalışması esnasında tespit edilmiş. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi klasik arkeoloji bölümü öğretim üyeleri iş birliğiyle kazı çalışmaları sürdürülmüş. Roma Tiyatrosunun yanı sıra 17 bin metrekarelik bir alanı içine alan Arkeopark projemiz hayata geçiyor. Önümüzdeki günlerde bunun da ihalesini yapacağız. Dolmuş duraklarının olduğu alanı da kapalı dolmuş alanı projemiz ile birlikte kaldıracağız. O alana yönelik 17 bin metrekare otopark ve yeşil alan projemiz de tamamlanmıştır. Dolmuş duraklarını kaldırıp düzenlemeyi yaptırdıktan sonra yaklaşık 35 bin metrekare yeşil alanla, gelen misafirleri karşılayan bir otopark ve arkeopark karşılama alanı ile tarihi mekanda misafirleri kabul edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın da belirttiği gibi Ankara’da bize miras bırakılan her döneme ait tüm tarihi, doğal, kültürel, arkeolojik ve jeolojik varlıkların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Roma Tiyatrosuna yönelik çalışmalarımız başladı. Ekim ayında yer teslimini yaptık. Taşlar numaralandı ve üç boyutlu çizimleri yapıldı. Dolgu ve hafriyatlar çıkarıldı. Şu an numune seçimi yapıyoruz. Malzeme seçiminde titiz davranıyoruz. Burası Ankara’nın önemli bir tarihi kimlikli yapısıyla turizm potansiyeli olan bir alan ama sadece turizm açısından değil Ankaralı hemşehrilerimizin ulaşabileceği işlevsel bir özelliği de mutlaka olmalı. Roma Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olması yolunda tüm adımlar da atıldı. Yazışmalar yapıldı temel atma töreni ile birlikte Roma Tiyatrosunda kardeş şehir protokolü imzalayacağız.”