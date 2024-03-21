Mansur Yavaş'tan hemşehrilerine su müjdesi: ''Beypazarı 50 yıl su sıkıntısı çekmeyecek''

Baba ocağı Beypazarı’nda düzenlenen iftar programında kendisini coşkuyla karşılayan hemşehriyle buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş “Mansur Yavaş belediyeciliği bütün Türkiye tarafından kabul edildi” diyerek Çamlıdere'den Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na su getirerek ilçelerin 50 yıl süreyle su sıkıntısı çekilmeyeceğini müjdeledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, baba ocağı Beypazarı’nda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Akropol Termal Şehir Beypazarı’nda düzenlenen iftar programında Mansur Yavaş, hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşıladı. İftar programının düzenlendiği salona sığmayan Beypazarlılar için otelin bahçesine masalar kurulurken otele giden yolda kilometrelerce araç trafiği oluştu.

“ANKETLERDE BÜYÜK FARKLA ÖNDEYİZ”

“Aklımız hep Beypazarı'nda” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, Ankara'da bütün anketlerde çok büyük bir farkla önde olduklarını söyleyerek, “Bunu televizyonlarda izliyorsunuz. Artık televizyonlar sanki Ankara'da seçim yokmuş gibi, Ankara'nın görüntülerini bile vermez oldular. Çünkü Ankara'da fiilen seçim bitti gözüyle bakıyorlar. Bizler de belediye meclisinde çoğunluk sağlamak için özellikle dış ilçelere mutlaka seçimi kazanacak şekilde ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

“MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ BÜTÜN TÜRKİYE’YE YAYILDI”

Belediye Meclisi’nde 148’de 40 kişi olduklarını hatırlatan Yavaş, “Oradaki çoğunluklarına sığınarak birçok engellemeler yaptılar. Ama 40 arkadaşımız Allah'ın izniyle o çoğunluğun hakkından geldi. Engellemelerine hiç izin vermediler. Gerekirse mahkeme kararıyla Ankara halkının hakkını savunduk” dedi. Yavaş beş yılın sonunda Mansur Yavaş belediyeciliğinin bütün Türkiye'ye yayıldığını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Nasıl Beypazarı'nda belediye başkanı olduğumda Türkiye'nin her yerinden belediye başkanları, kaymakamlar, valiler, Beypazarı'nda yapılan çalışmaları örnek alıp kendi illerinde, ilçelerinde uygulamak için buraya geldiyse, şu anda Ankara'da da yine Mansur Yavaş belediyeciliği bütün Türkiye tarafından kabul edildi. Bütün adaylara bakıyorum Ankara'da fiilen bizim yaptığımız projeleri kendi il ve ilçelerinde yapacağız diye söz veriyorlar. Bu ne demek? Demek ki Ankara'da yapılan çalışmalar, doğru çalışmalar.”

“BEYPAZARI DENİNCE AKILLARA MANSUR YAVAŞ GELİYOR”

Belediyeciliğin asla asfalt ve kaldırım yapmak olmadığını vurgulayan Yavaş, “Bunların hepsi unutulur. Bunları belediye hizmeti olarak görmüyorum. Ama neyi unutmuyor bütün Türkiye? Beypazarı deyince akıllarına Mansur Yavaş, Mansur Yavaş deyince akıllarına Beypazarı geliyor. Burada bacasız fabrika olarak bırakıp gittiğimiz turizm çalışmalarımız ben ayrılalı 15 yıl olmasına rağmen hâlâ Ankara'nın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden binlerce turist geliyor ve burada ekmek yiyor, para kazanıyorlar. Özellikle eskiden kadınlar belki hanlar önüne çıkmazken şimdi turizm daha çok kadınlar üzerinden, onların emekleri üzerinden gidiyor. Bu projelerin aynısını şimdi Ankara'da da yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYECİLİK DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR İNSANLARIN TÜM DERDİNE KOŞMAKTIR”

Yavaş, gerçek belediyeciliğin; doğumundan ölümüne kadar insanlarla yan yana olmak, onların bütün dertlerine koşmak olduğunu her zaman söylediğini ifade ederek, “Biz gelirsek yardımları keseceğimizi söyleyerek korkuttular. Ama bizim dönemimizde o desteğe ihtiyaç olan aileler desteğin nasıl yapıldığını gördüler. Eskiden paket paket verip fotoğraflar çektirilirken, şimdi bir elin verdiğini öbür el görmeden bütün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

“BEYPAZARI 50 YIL SU SIKINTISI ÇEKMEYECEK”

Beypazarı’na bir de müjde veren Yavaş konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz Harmancık mevkiinden su getiriyoruz buraya. Başağaç mevkiinde su azaldı. Şu anda projesi yapıldı. Yaz aylarında inşallah ihaleye çıkıyor. Çamlıdere'den Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na Polatlı'ya götürdüğümüz gibi su getirip artık Beypazarı'nda 50 yıl süreyle inşallah su sıkıntısı çekilmeyecek.”

“TERTEMİZ BİR 5 YIL GEÇİRDİK”

5 yıl boyunca şeffaf olarak tertemiz bir dönem geçirdiklerini söyleyen Yavaş, “Gün geldi belediyede müfettişleri oturtacak yer kalmadı. Ama çok memnunduk. Çünkü bir iftira atıyorsunuz, çamur at izi kalır diye. Bunu temizlemenin yolu nedir? Gelip belediyede inceleme yapılması. Ve müfettişler geldiler, incelediler. En ufak bir şey olsaydı şimdi bunları arşa alaya çıkarırlardı. Allah'ın izniyle benim bu 5 yılda bir tek bürokratım savcılığa dahi gitmedi. Bizler bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Kendimiz de başımız dik geziyoruz. Bize güvenen sizlerin de, hemşehrilerimizin de, destek olanların da, hepsinin başının dik gezmesini istiyoruz. Ve inşallah dik gezdireceğiz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BELEDİYE MECLİSİNDEKİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI”

Belediye Meclisi'nde ilçe belediye başkanlarıyla yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Yavaş, “Ayaş’a vekil belediye başkanı geldikten sonra beni belediye davet etti. Eksiklerini sıraladı. Hepsini bir ay içerisinde bitirdik. Yani bizimle iş birliği yapan, elimizi tutan kimseyi geri çevirmedik. Tutmayan belediye başkanlarının ilçeleri kaybetti. Bunlar partilerini, ilçelerinden çok seviyorlar” dedi.

“ARTIK BİZ MECLİSTE AZINLIK İSTEMİYORUZ”

“Artık biz mecliste azınlık istemiyoruz” diyen Yavaş, uzattıkları eli tutacak belediye başkanlarına ihtiyaçları olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini istiyorsanız, Beypazarı'nın daha da kalkınmasını istiyorsanız benim elimden tutan belediye başkanı seçeceksiniz. Seğmen Su’yun da bütün tesislerini ikinci dönemde Beypazarı'na getireceğiz. İstihdamı artırıcı ne varsa bütün ilçelerin tamamına yapacağız. Ancak o belediye başkanının bunu benden istemesi lazım. Bana yapma dememesi lazım. Onun için bu son şansımız. Ayrı ayrı aday çıkmasının önüne geçmek için de çok uğraştık. Ama bir inat yüzünden başka bir aday daha var. Bir şey söylemek istemiyorum, herkesin kendi takdiridir. Ama ortaya çıkacak sonuç mevcut belediye başkanının bir dönem daha devam etmesini sağlayacaksa onun vebali ona ve ona destek olanlara olacak. Açık açık söylüyorum. Onun için herkes elini vicdanına koyacak. Biz de doya doya hizmet edeceğiz.”

“BEYPAZARI İÇİN ARTIK TEK YUMRUK OLMANIN ZAMANI GELDİ”

2019 seçimlerinde Ankara'nın birçok ilçesinde aldıkları oyun Beypazarı'nda aldıkları oydan daha fazla olduğunu belirten Yavaş, “Herkes ‘Beypazarı niye böyle yapar?’ dedikçe biz de ancak başımızı eğdik. Ağzımızı açıp tek kelime söyleyemedik. Başkalarını destekleyenlere bunları iletin. Başımızı eğdirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Biz ki Beypazarlının Beypazarı'nın başının dik gezmesini sağlıyorsak Beypazarı da bizim başımızı eğdirmeyecek. Beypazarı için artık tek yumruk olmanın zamanı geldi. İnşallah tek yumruk olacağız ve 31 Mart akşamı sizden müjde bekliyorum. Kazandıktan sonra inşallah ilk teşekkürümü Beypazarı'na yapmak istiyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.