Mansur Yavaş'tan olimpiyatlara hazırlanan milli güreşçilere destek ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan ASKİ Spor Kulübü’nün milli güreşçilerinin antrenmanını ziyaret etti. “Burası şampiyon fabrikası” diyen Yavaş, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek güreşçilere başarılar diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olimpiyatlara hazırlanan ASKİ Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Batıkent'teki Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi'nde antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Mansur Yavaş'ı, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, milli güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp karşıladı.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan milli güreşçilerin antrenmanını izleyen Yavaş, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün de aralarında olduğu sporculara Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi.

“BURASI ŞAMPİYON FABRİKASI”

ASKİ Spor Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar’dan bilgiler alan Yavaş, “Olimpiyata gidecek güreşçilerimizin bugün antrenmanını izledik. Burası şampiyon fabrikası. Yaklaşık üç bin kadar güreşçimiz var. İki, üç dalda daha kota bekliyoruz. Boksta ve judoda birer sporcumuz daha olimpiyatlara gidecek. Sporcularımın güreşlerini de izlemeye gideceğim" dedi.

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp Mansur Yavaş’a ASKİ Spor güreş takımı adına hatıra olarak pirinçten yapılmış güreş ayakkabısı takdim etti.