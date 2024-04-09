Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bayram mesajı şöyle:

"Rahmetin ve bereketin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz mübarek Ramazan Bayramına kentimizi hazırlamak adına Ankara’nın ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hâle getirdi. ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz bizlere her türlü taleplerini Başkent 153 Çağrı Merkezi’miz üzereinden 24 saat esasına dayalı olarak iletebilecek.

Bu vesileyle, Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan hemşerilerimin de yola çıkmadan önce uykularını almalarını, emniyet kemeri kullanmalarını ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmelerini özellikle istirham ediyorum.

Büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edeceğimiz; merhamete muhtaç, yetim, öksüz ve hastaların yüzlerinde tebessüm olduğumuz nice bayramlar olmasını diliyor; büyüklerimizin ellerinden, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerinden öpüyorum.

Ankaralı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Saygılarımla."