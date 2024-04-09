  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bayram mesajı şöyle:

"Rahmetin ve bereketin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz mübarek Ramazan Bayramına kentimizi hazırlamak adına Ankara’nın ana arterlerini, sembol noktalarını, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hâle getirdi. ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ANFA Güvenlik ekipleri bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hemşehrilerimiz bizlere her türlü taleplerini Başkent 153 Çağrı Merkezi’miz üzereinden 24 saat esasına dayalı olarak iletebilecek.

Bu vesileyle, Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan hemşerilerimin de yola çıkmadan önce uykularını almalarını, emniyet kemeri kullanmalarını ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmelerini özellikle istirham ediyorum.

Büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edeceğimiz; merhamete muhtaç, yetim, öksüz ve hastaların yüzlerinde tebessüm olduğumuz nice bayramlar olmasını diliyor; büyüklerimizin ellerinden, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerinden öpüyorum.

Ankaralı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Saygılarımla."

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Dolar ve Euro yeniden hareketlendi, altın yeni rekora koşuyor Dolar ve Euro yeniden hareketlendi, altın yeni rekora koşuyor Kadının cinsel organından öyle bir şey çıktı ki... Kadının cinsel organından öyle bir şey çıktı ki... Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı İsrail'den Türkiye'ye: ''Zarar verecek tedbirler alacağız'' İsrail'den Türkiye'ye: ''Zarar verecek tedbirler alacağız'' Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında İstanbul'da kanlı hesaplaşma: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da kanlı hesaplaşma: Ölü ve yaralılar var