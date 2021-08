Mersin Büyükşehir'den 12 bin 653 haneye sağlık, bakım ve destek hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri ekibi, ihtiyaç sahibi her haneye sağlık götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri, kişisel bakım ve temizlikleri yapılıyor. Ekipler tarafından Nisan 2019’dan bu yana 12 bin 653 haneye 86 bin 234 kez hizmet verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahibi yurttaşların kapısını çalıyor, bakıma ve ilgiye muhtaç her yurttaşa hizmet götürmeyi sürdürüyor. Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlara her koşulda ve şartta ulaşan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ekipler, Nisan 2019’dan bu yana vatandaşlara 86 bin 234 kez evde sağlık, bakım ve destek hizmeti sağladı.



Büyükşehir, elini ihtiyaç sahibi yurttaşlardan çekmiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği 1 Nisan 2019’dan bu yana Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 28 ayda 12 bin 653 haneye, toplam 86 bin 234 kez evde sağlık ve bakım hizmeti verildi. Öncelikli olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olsa bile yoksunluk ve yoksulluk sınırında olan bakıma muhtaç bireylerin evde tedavisini gerçekleştiren ekipler, yaş sınırı olmaksızın tüm özel gereksinimli bireylerin tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını evlerinde gerçekleştiriyor. Bakım, Onarım, Tadilat Aracı ile de talep eden dezavantajlı vatandaşların küçük tamir, bakım ve onarım işleri yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan 2019- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında evde sağlık kapsamında 2 bin 549 haneye 42 bin 986 kez sağlık, 1412 haneye 16 bin 686 kez bakım, 5 bin 687 haneye 10 bin 582 kez sosyal çalışma, 1609 haneye 8 bin 887 kez temizlik, 1228 haneye 6 bin 558 fizyoterapi hizmeti ile 168 haneye ise 535 kez psikolojik destek verildi. Yaş almış, bakıma muhtaç, yatalak ve dezavantajlı toplam 12 bin 653 yurttaşın yüzünü güldüren hizmetler devam edecek.



Ekipler, ihtiyaç sahibi hanelere mutluluk taşıyor

Evde sağlık ve bakım biriminde, alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar görev alıyor. Ekipten hizmet alan yurttaşlara doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, Hasta Nakil Aracı ile hastaneye götürülüyor.



Büyükşehir, Yaşlı Destek Hizmeti ile yaş almışları yalnız bırakmıyor

Yaşlı Destek Hizmeti kapsamında ise sisteme kayıtlı 297 yaş almış vatandaş Büyükşehir ekipleri tarafından her gün aranarak, ihtiyaçları ve genel sağlık durumları soruluyor. Büyükşehir tarafından yürütülen sosyal çalışma kapsamında ise sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların mevcut durumları tespit edilerek, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanıyor.