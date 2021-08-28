Mersin Büyükşehir'in kreşlerinde 30 Ağustos coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2 kreşinde eğitim gören 23 çocuk, Münir Özkul Kreşi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2 kreşinde eğitim gören 23 çocuk, Türkiye’de sebze ve meyve halinde açılan ilk kreş olma özelliğine sahip Münir Özkul Kreşi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Çocukların şiirler, danslar ve Zafer Yürüyüşü eşliğindeki coşku dolu kutlama programına katılan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Çocukların gözlerindeki ışık ve mutluluk 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yakışır bir ışıktı. Demek ki çok mutlular. Onların mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 11’i kız, 12’si oğlan toplam 23 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Türkiye’de sebze ve meyve toptancı halinde açılan ilk kreş olma özelliğine sahip Münir Özkul Kreşi’ndeki kutlama programına Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı.

Çocuklar, Seçer ve Dokucu’ya hazırladıkları kartları hediye etti

Programa Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katıldı. Kutlama programı öncesi Münir Özkul Kreşi’ndeki miniklerle sohbet eden Meral Seçer; kreşteki sınıfları, mutfağı, yemekhaneyi ve uyku odasını da gezdi. Neşeli Eller Sınıfı’ndan Başak Ertek ve Yiğit Veli Özer, Seçer ile Dokucu’ya içerisinde yaptıkları resimlerin olduğu bir kart hediye etti.

Şiirlerle başlayan program dansla devam etti

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Münir Özkul Neşeli Yüzler-Adile Teyze Neşeli Şekiller Kreş Ekibi’nin ‘Bayrağım’ adlı şiir dinletisiyle devam etti. Münir Özkul Neşeli Eller-Adile Teyze Neşeli Sesler Kreş Ekibi’nin ise ‘Atatürk’ adlı şiir dinletisini sunduğu programda ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ şarkısı ile bir de dans gösterisi yapıldı. Miniklerin Türk Bayrağı ile ‘10. Yıl Marşı’ eşliğinde gerçekleştirdiği Zafer Yürüyüşü’yle devam eden program, hatıra köşesinde fotoğraf çekimiyle noktalandı.

“Çocukların mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı miniklerle bir arada kutlamanın çok güzel bir his olduğunu vurgulayarak, “Onların gözlerindeki ışık ve mutluluk gerçekten 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yakışır bir ışıktı. Demek ki çok mutlular. Onların mutluluğu ailelerinin de mutluluğu demek” dedi.

“Çocuklara bu imkanların yaratılması çok önemli”

Münir Özkul Kreşi’nin Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde çalışan emekçi kadınların çocuklarına yönelik hizmet verdiğine dikkat çeken Meral Seçer, “Çalışan annelerin huzur içinde çocuklarını bırakacak bir yerlerinin olması hem anneleri çok mutlu ediyor hem de çocuklar burada gerekli olan eğitimlerini alıyorlar. Okul dönemindeki eğitim kadar okul öncesi eğitim de önemli. Çocukların bu konuda eğitilmesi ve bu imkanların yaratılması çok önemli. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çocuklara ve kadınlara verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Meral Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, Büyük Zafer’in getirdiği heyecanın her geçen yıl katlanarak artması temennisinde bulundu.