Mersin'de 600 noktada ''Kullanılmış Tekstil Kumbarası'' olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan eski tip kıyafet kutularını yenileriyle değiştirirken, 300 farklı noktaya da yeni ''Kullanılmış Tekstil Kumbarası'' yerleştiriyor.

‘Paylaşmak Kumaşımızda Var’ sloganı ile yola çıkan Büyükşehir, kapsamını genişlettiği bu proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Kullanılamayacak durumdaki kumaşlar ise geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç, yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan eski tip 300 kıyafet kutusunu yenilerken, yapımı tamamlanan 300 yeni ‘Kullanılmış Tekstil Kumbarası’nı da kentin farklı noktalarına yerleştiriyor. ‘Paylaşmak Kumaşımızda Var’ sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, tekstil kumbarasına atılan kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, kullanılamayacak durumda olanların ise geri dönüşüme gönderilmesini sağlıyor.

300 yeni ‘Kullanılmış Tekstil Kumbarası’

Mevcutta bulunan tekstil kutularını revize eden Büyükşehir ekipleri, 300 yeni tekstil kumbarasını da kentin farklı bölgelerine yerleştiriyor. Kumbaraların içine kullanılmış veya kullanılmamış giysi ve ayakkabılar atılabiliyor. Kumbaralardan belirli aralıklar toplanan giysilerden kullanılabilecek durumda olan ve olmayanlar ayrıştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olanlar geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olanlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kapsamını genişlettiği proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç da yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

“Yaklaşık 20 gün içinde tamamı yerleşmiş olacak”

Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emir Can Özgür, faaliyet alanlarından birinin de geri dönüştürülebilir tekstil ürünleri olduğunu belirterek, projenin detaylarından bahsetti. Kutuların yerleştirilmeye başlandığını belirten Özgür, “Yaklaşık 20 gün içinde tamamı yerleşmiş olacak. Bu noktada biz Mersinlilerden tüm tekstil geri dönüşümlerini bu kutularda değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

“Yaklaşık 9-10 bin aileye kullanılmamış giysi tedariki sağlayacağız”

Özgür, Kullanılmış Tekstil Kumbarası’na atılan kıyafetlerin nasıl değerlendirildiği yönündeki bilgileri de paylaşarak, “Burada elde ettiğimiz kazanımla biz şehrimizde 9-10 bin aileye kullanılmamış giysi tedariki sağlayacağız. Aynı zamanda yine buradan çıkan ve yenilenmesi kolay ürünleri ki; yaklaşık yılda 5-6 bin parça üründen bahsediyoruz; yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Kullanılmayacak durumda olanlar ise çeşitli sektörlerde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Buradan elde edilen gelir belediyeye aktarılıyor. Sosyal Hizmetler Dairemiz ihtiyaç sahiplerini belirleyerek farklı alanlarda dağıtıyor” diye konuştu.

Mevcutta bulunan 300 kutuyu yenilediklerini, 300 tane de yeni kutu yapıldığını anlatan Özgür, “Biliyorsunuz şehrimizde yaklaşık 300 tane eski tip kutulardan vardı. Bunlar çok da aktif durumda değillerdi. Biz bunları yeniliyoruz. 300 tane daha yeni yapıyoruz. Şehrimizin 600 noktasına bu kutuları yerleştireceğiz” dedi.