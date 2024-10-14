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Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal ve Emircan Türkiye şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal ve Emircan Türkiye şampiyonu oldu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları 2024 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan mix takımla Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2024 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları şampiyonada büyük başarı elde etti. Büyükşehir Belediyesi sporcularından Hazal Burun 21 Yaş altında Türkiye şampiyonu, Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan mix takımda yine aynı turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu.

Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde klasik yay erkekler, makaralı yay kadınlar ve makaralı yay erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 86 spor kulübünden toplam 234 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonaya 4 sporcu ile katıldı. Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun 21 yaş altında Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada Hazal Burun, Emircan Haney’den oluşan mix takım Türkiye Şampiyonu olurken, Ecesu Demircan, Hazal Burun ve Songül Lök’ten oluşan takım Büyük Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bireysel kızlar kategorisinde Songül Lök Türkiye ikincisi, bireysel erkeklerde Emircan Haney Türkiye üçüncüsü oldu. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Büyükşehir Belediyemiz sporcuları büyük bir başarıya daha imza attı. Okçularımız Hazal Burun ve Emircan Haney mix takımda Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce Avrupa Şampiyonu olan okçumuz Hazal Burun bu defa Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Sporcularımızın bu seviyeye gelmesini sağlayan, Muğlamızı gururlandıran hocamız Ejder Sözen’e de teşekkür ediyorum.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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