Muğla Büyükşehir, Kızılay’a Kan Bağışı Desteğini Menteşe’de Başlattı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17–21 Kasım tarihleri arasında il genelinde düzenlediği kan bağışı kampanyasını Menteşe’de Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde başlattı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gönüllü çalışanlarının katıldığı kampanya, hem farkındalık oluşturmayı hem de Kızılay’ın kan stoklarına katkı sunmayı amaçlıyor. Kampanya, 21 Kasım’a kadar 6 ilçede devam edecek.
Büyükşehir’den Yer ve Organizasyon Desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca çalışanlarıyla bağış desteği vermekle kalmayıp, Kızılay ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bağış noktalarında yer ve organizasyon desteği de sağlıyor.
Kan bağışı noktaları ve tarihleri:
18.11.2025 / 11:00–18:00 | Bodrum | Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu
18.11.2025 / 10:00–18:00 | Marmaris | Türkmenistan Parkı
19.11.2025 / 10:00–18:00 | Milas | Atapark Meydanı
20.11.2025 / 10:00–18:00 | Ortaca | Eski Devlet Hastanesi Bahçesi
21.11.2025 / 10:00–18:00 | Fethiye | Uğur Mumcu Otoparkı
21.11.2025 / 10:00–17:00 | Datça | MUSKİ Abone İşleri Önü
Başkan Aras: “Bir Ünite Kan, Bir Hayata Umut Demektir”
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kızılay’ın kan ihtiyacına destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Menteşe’den başlattığımız bu kampanya ile hem farkındalığı artırmayı hem de kan stoklarına katkı sunmayı istedik. Gönüllü olarak bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir ünite kan, bir hayata umut olabilir. Tüm hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum.” dedi.
