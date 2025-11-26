Muğla Büyükşehir, Şirinköy–Akçapınar Yolunu Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Şirinköy-Akçapınar güzergâhında 11 milyon TL yatırımla başlattığı 2 bin metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların konforlu ve güvenli ulaşım standartlarına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinin Şirinköy-Akçapınar güzergâhında toplam 11 milyon TL yatırımla başlattığı 2 bin metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmalarını ve lokal yağmur suyu imalatlarını tamamladı.

Esnaf Köroğlu: “Eski Yolumuz Bozuk ve Tehlikeliydi”

Esnaf Salih Köroğlu, “Eski yolumuz bozuk ve tehlikeliydi, kazalar yaşanıyordu. Bu yol sayesinde güvenli ulaşım sağlanacak. Böyle bir yolu turizm mahallesine kazandırdıkları için Ahmet Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Esnaf Bulut: “Yolumuz Daha Güvenli ve Konforlu Hale Geldi”

Akçapınar esnaflarından Merve Bulut, “Akçapınar yolumuz işlek bir yol. Yolda bozukluklar ve çukurlar olduğu için tehlikeliydi ve yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu yeniledi; artık daha güvenli ve konforlu.” ifadelerini kullandı.

Yurdaer Sözer: “Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ederiz”

Akçapınar sakinlerinden Yurdaer Sözer, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Köy halkının bu yola ihtiyacı vardı. Önceden toz toprak ve bozuk yollar vardı; artık tüm bu sıkıntılardan kurtulduk. El birliğiyle cennet Akçapınar’ı daha güzel hale getireceğiz.” dedi.

Muhtar Baykara: “Kısa Süre İçerisinde Yolumuzu Yenilediler”

Akçapınar Muhtarı Şener Baykara, “Akçapınar yolumuz, Şirinköy, Çıtlık ve Fethiye yollarını bağlayan ara bir yol. 2019’dan sonra köyümüz iyi bir göç aldı ve yolumuzun yenilenmesi gerekiyordu. Önceki yol asfaltlıydı ancak çukurlar ve bozuk yerler sürücülere zorluk çıkarıyordu. Büyükşehir Belediyemize talepte bulunduk; kısa süre içinde yolumuz yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner’e teşekkür ederiz.” diye konuştu.

İnşaat Yüksek Mühendisi Kodal: “Sıcak Asfalt Çalışmalarını Tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, “Ula ilçemizde şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda, Ula Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Şirinköy-Akçapınar güzergâhında başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “Güvenli ve Konforlu Ulaşım İçin Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Halkımızın güvenliğini ve konforunu her zaman önceliyoruz. Hizmetlerimizi planlarken hem mevcut ihtiyaçları hem de bölgenin gelecekteki gelişimini dikkate alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne yeni yol imalatı, yol bakım onarım, devam eden yol çalışmaları, sanat yapıları ve ilçe belediyelerine malzeme desteği olmak üzere il genelinde yollarımıza toplam 2 milyar 272 milyon 422 bin TL yatırım yaptık. Amacımız, Muğla’mızın her mahallesine eşit, nitelikli ve sürdürülebilir hizmet sunmak. Vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebileceği, esnafımızın ekonomik hareketliliğini destekleyen, günlük yaşamı kolaylaştıran ulaşım ağları oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.