Muğla Büyükşehir Sporcularından 2 Türkiye Şampiyonluğu

Aydın’da düzenlenen Türkiye Hemsball Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

Aydın’da düzenlenen Türkiye Hemsball Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından organize edilen 2. Kız-Erkek Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası, Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 30 takım ve 140 sporcunun katıldığı şampiyonaya Muğla ekibi damgasını vurdu.

Takım ve Bireyselde Çifte Şampiyonluk

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, büyükler kategorisinde Sıla Aleyna Çelebi, Aleyna Satılmış, bireysel yarışmalarda Aleyna Satılmış Türkiye Şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Aynı turnuvada Muğla sporcuları, büyükler bireysel kategorisinde Aleyna Satılmış, , genç kızlar ferdi kategorisinde Berfin Dilek Yiğit ve genç kızlar takım kategorisinde Elma Dere, Gamze Çiftçioğlu Türkiye üçüncülüğü kazanarak toplamda beş madalya ile organizasyonu tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz: “Aydın’da düzenlenen Türkiye Hemsball Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularımız 2 Türkiye Şampiyonluğu 3 Türkiye üçüncülüğü kazandı.  Sporcularımıza destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a antrenörlerimize, ailelerimize teşekkür ediyorum. Muğla’yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Başkan Aras: “Sporcularımız Yürekten Kutluyorum”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “ Muğla’mızı Türkiye Hemsball Şampiyonası’nda gururla temsil ederek iki Türkiye Şampiyonluğu ve üç Türkiye üçüncülüğü kazanan Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı yürekten kutluyorum. Elde edilen bu başarı, disiplinli çalışmanın, azmin ve ekip ruhunun en güzel göstergesidir. Sporcularımızı yetiştiren kıymetli antrenörlerimize, emek veren tüm teknik ekibimize ve her zaman yanımızda olan ailelere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Bu başarılar, gelecekte elde edeceğimiz daha büyük zaferlerin habercisidir.” dedi.

