Muğla’da Engelsiz Yaşam Platformu Toplantısı: ''Eşitlik ve Erişilebilirlik Temel Haktır''

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Muğla Engelsiz Yaşam Platformu İstişare Toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla düzenlenirken, engelli bireylerin kent yaşamına tam ve eşit katılımını güçlendirmeye yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Programa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras,36 kamu kurumu temsilcisi 28 dernek temsilcisi muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dündar “Platform, Büyükşehir iş birliğiyle çalışmalarını güçlendiriyor.”

Engelsiz Yaşam Platformu Kurucu ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar “Engelsiz Yaşam Platformu’nu Avrupa Birliği projesi kapsamında kurduk ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bu sürecin en önemli paydaşlarından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a platformumuz adına teşekkür ediyorum.”

Paşalı: “Erişilebilirlik temel bir insan hakkıdır”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, “Engelsiz Kent Muğla” vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, erişilebilirliğin yalnızca bir hizmet standardı değil, temel bir insan hakkı olduğunun belirtti. Paşalı, tüm bireylerin kent yaşamına eşit ve bağımsız biçimde katılabilmesini sağlamanın yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Gonca Köksal Aras: “Sorunları birlikte aşabiliriz”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, toplantıda yaptığı konuşmada ortak aklın önemine dikkat çekerek, “Engellilik yalnızca bireyin ya da ailenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bugün burada sorunları birlikte konuşuyor, birlikte çözüm üretiyoruz” dedi.

Başkan Aras: “Topluma eşitlik temelinden bakıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durmanın yerel yönetimlerin temel görevi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “vatandaşlarımıza tüm alanlarda eşit yaşam koşullarını sağlamak zorundayız. Yerel yönetim olarak bizim görevimiz erişilebilir engelsiz bir Muğla inşa etmek. Engelsiz Yaşam Platformu bu anlamda çok değerli bir işlev görüyor. Engelsiz Yaşam Platformu; farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşlarımızın, ailelerin, sivil toplumun, uzmanların ve belediyemizin aynı masada buluştuğu büyük bir ortak üretim alanıdır. Bu platform; yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözümü birlikte kurmak için var. Bizim görevimiz önce dinlemek; bu masalarda dile getirilen her eleştiri ve öneri bizim için yol göstericidir. Engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda tüm çalışmalarımızı bu görüş ve öneriler ışığında şekillendiriyoruz. Bu anlayışla yeni yapılacak belediye hizmet binalarımızın tüm vatandaşlarımız için tam erişilebilir olacak şekilde tasarlayacağız.”