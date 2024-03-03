Murat Kurum: ''5 yıla baktığınızda, sadece 8 kilometre metro yapmışlar''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Doğu ve Güneydoğulular ile buluştu. İstanbul’a bakınca güçlü bir devletin izleri ile aynı medeniyetin evlatlarının kenetlenmiş ruhunu gördüklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Bugün burada Kadim Anadolu var. İstanbul’un bütün renkleri var. Tıpkı Yunus Emre’nin dediği gibi aynı kilimin desenleri var.’’ dedi.

Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Bir parmak eksilterek el mi sallanır?’ eleştirisine yanıt veren Kurum, ‘’Kibri emin olun o aklının önüne geçmiş, ne ile dalga geçiyor? Bizim işaretimiz ile dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Tek bayrak var. Tek millet var. Tek devlet var. Tek vatan var. Bunun neyinden rahatsız oldun? Sen git, o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Sen git, liderim dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et.’’ şeklinde konuştu.

İBB yönetiminin İstanbul’daki deprem konusu ve İstanbul’un ulaşımı ile ilgili herhangi bir dertleri olmadığına dikkat çeken Kurum, ‘’Şöyle geriye dönüp 5 yıla baktığınızda, sadece 8 kilometre metro yapmışlar. Depremle ilgili çalıştaydan öteye geçememişler. Yaptıkları iş 5 bin 500 konut. Bizim Bingöl’de yaptığımız o kadar.’’ dedi.

İstanbul’da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini söyleyen Kurum, trafik çilesini de bitireceklerini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.