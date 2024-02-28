Murat Kurum 650 bin konut projesinin detaylarını anlattı

AKP’nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Kartal’da vatandaşlar ile bir araya geldi. Kurum yaptığı açıklamada 650 bin konut projesinin detaylarını anlattı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Murat Kurum’a kentsel dönüşüm toplantısında; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ve MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt da eşlik etti.

“HİÇBİR SÖZÜMÜZÜ SÜMEN ALTI YAPMAYACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Uğur Mumcu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kurum, “Biz bugün buraya alnımız açık geldik. Çünkü verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmiş olmanın özgüvenine sahibiz. Hamdolsun, hiçbir sözümüzün altında kalmadık. Bizim mazimiz aydınlıktır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşte, bizim aynamız da bizim işlerimizdir. Geçmişte ortaya koyduğumuz başarılardır. Bizim kimliğimiz; sözümüz senedimizdir.” sözleriyle konuşmasına başladı. Kurum; Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Çavuşoğlu Millet Bahçesi, Orhantepe kentsel dönüşüm süreci, Kartal’da 20 bine yakın konutun kentsel dönüşüme alınması gibi hizmetlerini hatırlatarak; “Bugün de buraya, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ‘Murat Kurum söz verirse yapar’ güveniyle, inancıyla geldik.” dedi. 6 Şubat depreminin ardından, depremzedeler için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Kurum, “Üç ayda, 11 ilimize 180 bin konutun inşasını başlattık ve 15 gün önce de konutlarımız teslim edilmeye başladı.” diyerek; “Bu anlayışla, 1 Nisan’dan sonra da benim ağzımdan bir söz duyuyorsanız, o söylediğimiz projemizi, hayalimizi, her sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak, hiçbir sözümüzü sümen altı yapmayacağız” dedi.

“BİR OTOBÜS KOYMAKTAN ACİZLER, OLANA BARİ MANİ OLMAYIN”

Mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm sürecinde vaatlerini yerine getirmediğine değinen Kurum, “Biz, İstanbul’a, İstanbullu kardeşlerimize, Gerçek Belediyecilik vaat ediyoruz. Sözlerin unutulduğu, belediye dışında başka işlerin peşinde koşulduğu bir belediyecilik vaat etmiyoruz. Milletin zor anında burada olan, İstanbul’la ilgilenen, Kartal’ın, Orhantepe’nin sorunları için irade ortaya koyan bir belediye başkanı olmaya adayız. Biz, 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizin ve her evin evladı olmaya, muradı olmaya talibiz. Bu anlayışla çalışacağız. Toz pembe bir tablo çizerek mevcut CHP’li belediyenin yaptığı gibi aldatan ve aldanan bir belediyecilik yapmıyoruz. Gerçek sorunlardan, gerçek çözümlerden bahsediyoruz. Nasıl yapılacağını Ekrem Bey’e öğreteceğiz” diye konuştu.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un sorunlarının farkında olmadığını belirten Kurum, “Bir sorunu çözmenin ilk adımı, o sorunun varlığını kabul etmektir. Vatandaşın içine bir çık. Orhantepe’de milletin ne sorunu var, milletin ne ihtiyacı var, Orhantepe senden ne bekliyor, Orhantepe’de bundan önce Kadıköy’e giden otobüs şimdi niye yok? Gel de bir otobüse bin, metrobüse bin, millet ne çile çekiyor bir bak. Gelemezler, yüzleri yok, heybeleri boş. Biz, 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde Uğur Mumcu Mahallesi’nden, Kadıköy’e otobüsü göndereceğiz. Bir otobüs koymaktan acizler. Bir otobüs koyamaz mı insan? Olana bari mâni olmayın” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN NEFERLERİ ARTIK SAHAYA ÇIKMIŞTIR”

Kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çeken Kurum, “İstanbul bir deprem şehridir. Biz geçmişte depremlerden dolayı çok acı tecrübeler yaşamış, nice acı hatıralar biriktirmiş bir milletiz. Son bir asırda 133 bin canımızı depremlerde yitirdik. Tedbir alınmaz, ihmal edilirse, neler olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul inşa edeceklerini söyleyerek, sözlerine, “Bu güzel şehirde 39 ilçemiz var. 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Tam 1,5 milyon yuvamız şu anda sağlıksız durumda. 600 bin yuvamızın acilen, bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerekiyor. Ama İstanbullular şunu çok iyi biliyor: Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler; annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız; İstanbul’u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz. Biz, İstanbul’umuzda bu gerçeği görerek, İstanbul’daki her bir hemşehrimize ‘Afetlere Dirençli bir İstanbul’ vaat ediyoruz. Risksiz İstanbul vaat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONUT PROJESİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul’un 39 ilçesinde toplamda 650 bin yeni konut inşa edeceklerini yineleyen Kurum, “Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yine bu konutlardan 100 binini; evi dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. ‘Yarısı Büyükşehir’den’ diyerek, evini KİPTAŞ’la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz, 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz” dedi.

Murat Kurum, riskli konutlarda oturanların, yeni evlerine nasıl kavuşacaklarına ilişkin, “Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 lira taksitle, evin büyüklüğüne göre vatandaşlarımız dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla da kalmayacağız, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. İşte bu kampanyanın 15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız. Ve İstanbullulara hızlı bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun ‘650 bin konutun yapılmasına gerek yok’ açıklamasını hatırlatan Kurum, “CHP’li yönetim şunu söylüyor: ‘650 bin konutun yapılmasına gerek yok’ diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki konutların yapılmasına gerek yok. Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi yani? Belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız” diye konuştu.

“VATANDAŞIMIZIN İMAR PLANINDAKİNİ BEKLENTİSİNİ KARŞILAYAN TARAFTA OLACAĞIZ”

Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki vatandaşların kentsel dönüşüm beklentilerinin farkında olduklarını söyleyen Kurum, “Haklı olarak, buradaki kardeşlerimiz de sağlam, dayanıklı binalarda, modern ve konforlu konutlarda yaşamak istiyorlar. Bizler de çok sevdiğimiz Kartal’ımızın bizden beklentilerine, taleplerine cevap vereceğimizi ifade ediyoruz. Öncelikle Uğur Mumcu Mahalle’mize bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Sizlerin taleplerini not edeceğiz. İmar planlarını vatandaşımızın dönüşümünü sağlayabilmesi amacıyla, bugünkü yönetmeliklerden ve mevzuattan kaynaklı o eksiklikleri giderecek yeni imar planını yaparak öncelikle başlayacağız” dedi.

Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın daima yanında olacaklarını belirterek, “Uğur Mumcu Mahallesinde yaşayan kardeşlerimiz dönüşüme girmek istiyorsa, müteahhitle anlaşmış ise biz onun yanında olacağız. KİPTAŞ eliyle dönüşümüzü yapmak istiyoruz derlerse, biz el ele vereceğiz ve Uğur Mumcu’nun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hem maddi destek sağlayacağız, hem kredi desteği sağlayacağız, hem taşınma ve kira yardımı desteği sağlayacağız, hem de vatandaşımızın imar planındaki beklentisini karşılayan tarafta olacağız. Hep birlikte kararı vereceğiz ve o kararı kısmi emsal artışı ile birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Kartal için hayata geçirecekleri diğer projeleri de aktaran Kurum, “Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nin taşınması hususunda her türlü çalışmamızı hızlıca tamamlayacağız. Yapımına başladığımız Taşocağı Millet Bahçesi’ni en kısa sürede Kartallı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Tekel arazisi içerisinde kalan lojman alanına yeni bir millet bahçesi kazandıracağız” ifadelerini kullandı.