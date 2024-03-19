Murat Kurum: Balya balya paraları saymayı iyi bilirler

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kurum, “Bugüne kadar hep eserlerin İstanbul'u dedik, hizmetlerin İstanbul'u dedik, güçlü İstanbul olsun ve çocuklarımıza, evlatlarımıza dirençli İstanbul bırakalım dedik. Bakın az önce yeni bir eserimizi daha İstanbul'umuza kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün itibariyle açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hattımız Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal ve oradan Kağıthane-Gayrettepe olmak üzere orada vatandaşlarımızı huzur içerisinde, güven içerisinde inşallah taşıyacak. Burada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası artık 8 dakikaya düşüyor. İşte Büyükşehir'in yapması gereken metro hatlarını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız yapıyor. Neden? Çünkü bunların derdi hizmet değil reklam. İşte en iyi siz biliyorsunuz İstanbul'umuz 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor" dedi.



“BALYA BALYA PARALARI SAYMAYI İYİ BİLİRLER"

Kurum, “Mevcut CHP'li İBB yönetiminin; Eyüpsultan'a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Burada depremle ilgili, ulaşımla ilgili bir hizmet yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen oraya gidip çadır kurarlar. Eyüpsultan'ın, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Öyle balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler. İşe geldi mi? Vaade geldi mi? O vaadi bir türlü hatırlamıyorlar. Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edecek? Diyorlar ki senin vaatlerin ne oldu? Hatırlamıyorum diyor. Sabret, sabret. 31 Mart'ta da Eyüpsultan seni hatırlamayacak, İstanbul seni hatırlamayacak" ifadelerini kullandı.



“31 MART'TA MUHTEŞEM BİR ZAFER YAKALAYACAĞIZ"

Kurum, “1 Nisan'dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan, hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Eş genel başkan var ya, biri 31 Mart'ta özgürlüğüne kavuşacak. Diğeri de, o yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan var ya, arada bir İstanbul'u hatırlayan, o da çok sevdiği tatile süresiz gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı İstanbullular niye seçer? İstanbul'un sorunlarını çözsün diye seçer. Su getirsin, altyapıyı yapsın, kentsel dönüşümü yapsın, ulaşımla ilgili çileyi çözsün, sürdürülebilir kalıcı sosyal destekler versin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, kadınlarımızın istihdamı için, gençlerimizin istihdamı için çalışacaksın, çabalayacaksın. Ama ne yaptılar? Bunları vatandaşımız beklerken, onlar ikbal peşinde koştular. İstanbul'a uğramadılar. Emin olun İstanbul'un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul'un kaynaklarını kirli pazarlıklarla birlikte peşkeş çekmeye kalktılar. Bu gün otobüsler yolda kalıyorsa, vatandaşımız saatlerce duraklarda çile çekiyorsa bunun sebebi CHP'li yönetimin anlayışıdır. İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz ekiplerle çalışmasıdır. 31 Martta inşallah Eyüpsultan'ımız ile birlikte muhteşem bir zafer yakalayacağız. Bu zaferde üzülen olmayacak, tüm İstanbul sevinecek. Tüm İstanbul inşallah Türkiye yüzyılında İstanbul'umuzu lokomotif şehir haline getireceğimiz adımların atılması için sandıkta karar verecek" şeklinde konuştu.