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Murat Kurum: ''Bu kardeşiniz; ‘Bakarız’ değil, ‘yaparız’ diyecek''

Murat Kurum: ''Bu kardeşiniz; ‘Bakarız’ değil, ‘yaparız’ diyecek''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen Giresunlular ile İftar Programı'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen Giresunlular ile İftar Programı’na katıldı.

İstanbul’u deprem felaketine karşı dirençli hale getireceklerini söyleyen Murat Kurum, “1 Nisan’dan itibaren iş başına geçeceğiz; İstanbul’da olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı hızlıca atacağız.” dedi.

 Murat Kurum, İstanbul’un ulaşım sorunun çözülmesi için projelerinin hazır olduğunu belirten Kurum, “Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul’umuzu, hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da ayrım yapmadan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışacağını dile getiren Murat Kurum, “Bu kardeşiniz; ‘Bakarız’ değil, ‘yaparız’ diyecek. Geleceğini değil, geleceğinizi düşünecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Gerekenleri değil, fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, İstanbul’a bağlı olacak. Bahane değil, çözüm bulacak. Daima yapan, daima üreten tarafta olacak.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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