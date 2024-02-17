Murat Kurum: ''CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına geçtiğimiz günlerde İstanbul’da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Pişkin’e Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Kurum, 6 Şubat depremi sonrası yapılan çalışmalara dikkat çekerek, ‘’Diyarbakır’ı, Çınar’ı, Kayapınar’ı, Bismil’i asla kaderine terk etmedik.’’ dedi.

31 Mart’tan sonra Güngören’de yapacakları projeleri anlatan Kurum, ‘’Merter Transfer Merkezi ve Meydan Projesini Güngören’e kazandıracağız. Kale Center yanı Güngören Meydan Düzenlemesi Projemizi hızlıca hayata geçireceğiz.’’ sözleriyle Güngören’e hizmet etmeye, çalışmaya, eser üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Mevcut İBB yönetiminin 10 vaadinden sadece 1’ini yerine getirdiğini söyleyen Kurum, ‘’CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir.’’ dedi. İstanbul’da kentsel dönüşüm adına, deprem dönüşümü adına tek bir çivi dahi çakılmadığının altını çizen Kurum, ‘’Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıl da başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Birlik ve beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Murat Kurum, “Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep birlikte İstanbul diyeceğiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte İstanbul'uz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.