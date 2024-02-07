Murat Kurum: ''İstanbul’da değişimin, yenilenmenin ayak sesleri yükseliyor''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Milletimizin 5 yıldır hasretle aradığı, özlediği, beklediği projelerimizi ilan ettik. Biz milletimize mesajımızı işte bu hedeflerimizle veriyoruz; milletimiz de bize o beklenen işareti sunuyor. Gururla söylüyorum. İstanbul’da bir değişimin, bir yenilenmenin ayak sesleri sayenizde süratle yükselmektedir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane’de AK Parti 2. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları ile bir araya geldi. Millete hizmet etmeyi ibadet olarak gördüklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, "Siz onlara bakmayın. Hatay’da, Defne’de biz vardık. Antakya’da, İskenderun’da, Samandağ’da biz vardık. Buraların altyapısı yenilenirken, yeni yuvalar yapılırken biz vardık, bizim belediyelerimiz vardı. Bunların deprem bölgesinde elinden tutan mı vardı? Yapmayın diyen mi vardı? İBB şöyle 50 bin konut yapsaydı, herkes alkışlamaz mıydı? Ama bunlar yapmadılar, sadece konuştular." diyerek sözlerini sürdürdü.

İstanbul'da yenilenmenin ve değişimin ayak seslerinin yükseldiğine dikkat çeken Kurum, "Milletimizin 5 yıldır hasretle aradığı, özlediği, beklediği projelerimizi ilan ettik. Biz milletimize mesajımızı işte bu hedeflerimizle veriyoruz; milletimiz de bize o beklenen işareti sunuyor. Gururla söylüyorum. İstanbul’da bir değişimin, bir yenilenmenin ayak sesleri sayenizde süratle yükselmektedir." dedi.

Mevcut İBB yönetiminin algı ile gündem değiştirme çabaları içinde olduğunu ve depreme hazırlık konusunda konuşabilecek en son kişinin CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı olduğunu söyleyen Kurum, "Mutluluk yayılıyor ama İstanbul’un 'Kayıp 5 Yılının Muhafızları' boş durmuyor. Artık bir 'CHP klasiği' haline gelen söylemlerini yine ortaya saçmaya devam ediyorlar. 5 yıldır gördüğümüz gündem değiştirme çabaları olanca hızıyla sürüyor. Bunu her zaman görüyoruz ve bence 31 Mart akşamına kadar da görmeye devam edeceğiz. Zaten o akşam da artık; son kez algı yaptıkları gün olarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.