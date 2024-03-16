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Murat Kurum: ''İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar''

Murat Kurum: ''İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda düzenlenen ‘Yüzyılın Dönüşümü Temel Atma ve Yıkım Töreni’*ne katıldı. İstanbul’u korumak ve yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirten Kurum, *“Derdimiz İstanbul’u afetlere karşı hazır hale getirmek, 16 milyon İstanbullunun hayatını güvence altına almaktır. İstanbul’a eser ve hizmet siyasetiyle güvenli, yeşil ve çevre dostu hayat alanları kazandırıp yeni bir tarih yazmakta kararlıyız.” dedi.

Mevcut CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’un dönüşümü için hiçbir şey yapmadığını sözlerine ekleyen Kurum, “İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler.” ifadelerini kullandı.

İstanbulluların bu seçimde kendi geleceklerine oy vereceğini ifade eden Kurum, “Ben inanıyorum ki, 31 Mart’ta İstanbullular; ‘Onlar dün bizim geleceğimizi unuttu, ama ben bugün bu sandıkta onların yaptıklarını unutmayacağım’ diyecektir. ‘Onlar İstanbul’u yavaşlattılar, ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim’ diyecektir. ‘Bir oyum var, o da güvenli yuvalara’ diyecektir. ‘Benim oyum yatırıma, benim oyum projeye, benim oyum esere, benim oyum hizmete’ diyecektir.” şeklinde konuştu.

 

Etiketler ak parti murat kurum ibb
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