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  4. Murat Kurum: ''İstanbul’u lobilere mahkûm, kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez''

Murat Kurum: ''İstanbul’u lobilere mahkûm, kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez''

Murat Kurum: ''İstanbul’u lobilere mahkûm, kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da Necmettin Erbakan Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin merhum Necmettin Erbakan ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu olduğunu belirten Kurum, "Muhteşem millet bahçemizin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. Burası Hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır." dedi. 

İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm insanların kendilerine güvendiğini söyleyen Kurum, "Çünkü İstanbul bilir. Biz söz verdik mi, tutarız. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutla; İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz." şeklinde konuştu. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunmasına da değinen Murat Kurum, "Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır." dedi. 

CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkların altını çizen Kurum, "Bunların bağımsızlıkları yok, prangaları var. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşma hesaplarınıza devam edin." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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