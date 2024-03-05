Murat Kurum'dan İstanbullu gençlere Dijital İstanbul müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz’da gençlerle kahve buluşmasında bir araya geldi. Gençlerin taleplerinin farkında olduklarına değinen Kurum, “Sizlerle beraber kazanıp, sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizlerle birlikte yeni sözler verdik, yeni icraatlar yapmak istiyoruz. Bu hayalleri sizlerle gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kurum, öğrencileri iş hayatına entegre etmek için çalışacaklarını belirterek, “Öğrencimiz mesela yazılım eğitimi veya siber güvenlikle alakalı eğitim alıyor. O eğitimi gideceksiniz, bizim diğer gençlerimize vereceksiniz. Hem para kazanacaksınız, hem de iş hayatına atılacaksınız. Dijital İstanbul çatısı altında, e-Pazar uygulamasından tutun da; diğer uygulamalara kadar biz her türlü hizmeti vereceğiz.” sözleri ile konuşmasına devam etti.

Gençlerin sorunlarını dinleyen ve uzun süre sohbet eden Kurum, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak; “İstanbul’un sorunlarına bakın. Bu sorunları kim çözer, kim daha güzel bir gelecek hazırlar, bunlara bakın gençler. Bu karar önemli bir karar. Siyasi bakmak zorunda değilsiniz, siyasi bir parti üyesi olmak zorunda da değilsiniz. Ama şuna bakmak zorundasınız: İstanbul’da, sizin adınıza geleceği kim daha iyi hazırlar? Sizinle birlikte bu işleri kim daha iyi gerçekleştirir, bu konuda düşünmek ve karar vermek bence önemli.” diye konuştu.