Muratpaşa ASSİM, antik kentleri tanıtacak

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ‘ortak akıl’ merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) derneklerin kurduğu platformlar, “Antalya’nın Antik Kentler” projesine başlıyor. Proje kapsamında antik kentlerini tanıtımı için çalışmalar yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’de bulunan platformlar, yılsonuna kadar yapılacak etkinleri planlamak için toplandı.

Toplantı sonucunda “Antalya’nın Antik Kentleri” başlıklı projeyle antik kentlere ziyaretler düzenlenmesi ve kent sakinlerine antik kent tanıtımları için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 25 ve 30 Kasım’da Antalya Müzesi’ne iki farklı liseden öğrencilerle gezilmesine karar verildi. Gezilerde öğrencilere, Döşemealtı’nda bulunan ve insanlık tarihiyle yaşıt olan Karain Mağarası’ndan antik dönemin Antalya’sına uzanan bir dönemi arkeolog Edip Özgür anlatacak.

Ayrıca ASSİM Çevre Platformu’nun kış aylarında Antalya’da yaşanan hava kirliliği hakkında çalışmak üzere komite kirliliğin sebepleri ve çözüm önerileri hakkında bir rapor hazırlaması da toplantıda kararlaştırıldı. Bununla birlikte, Düden Çayı ve şelalesinde daha önce yaşanan kirliliğin tekrarlamaması adına ilgili kurum ziyaretlerinin yediden yapılmasına karar verildi.