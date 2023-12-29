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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan yeni yıl mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan yeni yıl mesajı
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıl için yayımladığı mesajında “Omuz omuza, dayanışma içinde güzel yıllara kavuşalım” dedi.

Başkan Uysal yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Antalya’ya “Kıymetli komşularım” diye seslenen Başkan Uysal 2023 yılında ülkede yaşanan acı olayları da vurgulayarak “Temenni ediyoruz ki 2023’te yaşanan dünyadaki ve ülkemizdeki her türlü tatsız olay geride kalsın” dedi. Uysal yeni yıl dileklerine şöyle devam etti:

“2024 iyilikler, güzellikler, saygı, sevgi, barış ve refah ortamı getirsin. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Omuz omuza dayanışma içinde güzel yıllara kavuşalım.”

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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