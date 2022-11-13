Muratpaşa'da Amasyalı Strabon Parkı törenle açıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Amasya’da doğup ölen dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı Strabon’un adını taşıyan parkın açılışını törenle gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde MÖ 64 yılında Amasya’da doğan ve MS 24’te Amasya’da vefat eden dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı Strabon’un adını taşıyan parkın açılışını törenle gerçekleştirdi. Amasyalı Strabon Parkı’nın açılışında Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, hemşeri derneklerinden temsilcilerle birlikte Antalya Amasyalılar Derneği ve Amasyalı Dernekler Federasyonu üyeleri de yer aldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törende Başkanvekili Sarı, Strabon’un 17 ciltlik ünlü eserinde antik dönem Anadolu coğrafyasını anlattığını belirterek, “Yolu Antalya’ya da düştü. Muratpaşa’mızdan Akdeniz’e dökülen Düden’i “Sesi uzaktan duyulabilen, çok şiddetle yüksek bir kayadan aşağı çarparak düşen nehir” diye anlattı. Patara’yı, Perge’yi, Silyon’u bugünün Köprüçay’ını, Aspendos’u, Side’yi dünyanın uzak coğrafyaları belki ilk kez onun kitabında okudu” diye konuştu.

Strabon’un kitabında da anlatılan Antalya’nın antik dönemde bugüne uzanan bir genetiğe sahip olduğunu belirten Sarı, şunları söyledi:

“Bu toprakların antik çağda adı Pamfilya'ydı. Pamfilya, 'Çok farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer' demek. Antalya’mız ve Muratpaşa'mız, Pamfilya ruhuyla bütün farklı kültürlerin, insanların birlikte, komşuluk duygusu içinde, her şeyi paylaşarak, yan yana, can cana yaşadığı yer olmaya devam ediyor. Bunu sizlerle birlikte başarıyoruz.”

Başkanvekili Sarı’nın konuşmasının ardından parkın açılış kurdelesi davetlilerle birlikte kesildi.