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Muratpaşa'da Antik Kentlerimizi Tanıtıyoruz projesi Antalya Müzesi gezisiyle başladı

Muratpaşa'da Antik Kentlerimizi Tanıtıyoruz projesi Antalya Müzesi gezisiyle başladı
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Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan derneklerin kurduğu Kentsel Tasarım ve Kaleiçi Platformu’nun ‘Antik Kentlerimizi Tanıtıyoruz’ projesi Antalya Müzesi gezisiyle başladı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan derneklerin kurduğu Kentsel Tasarım ve Kaleiçi Platformu’nun ‘Antik Kentlerimizi Tanıtıyoruz’ projesi Antalya Müzesi gezisiyle başladı.

Kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla başlayan projenin ilk gezisine Antalya Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Geziye arkeolog Edip Özgür rehberlik etti. Özgür’ün mitolojik masallarla eğlenceli anlatımı öğrencilerin ilgisini çekti. Öğrenciler, müzede, sergi salonlarını, doğa tarihi ve prehistorya koleksiyonlarını, tanrı ve imparatorlar heykellerinin bulunduğu salonları, sikkeler, mozaik ve ikonalar bölümlerini gezdi. Proje, ilerleyen günlerde Perge, Side, Aspendos gezileriyle devam edecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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