Muratpaşa'da genç müzisyenler büyük konsere hazır

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 40 kişilik gençlik orkestrası, Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümü dolayasıyla Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenleyeceği konserde sahne alacak. 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek kutlamalarda Gençlik Orkestrası’na belediyenin çocuk korosu da eşlik edecek.

Muratpaşa Belediyesi, Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. 29 Ağustos Pazar, saat 19.00’da başlayacak kutlamalarda ilk olarak Muratpaşa Belediyesi’nin 40 kişilik Gençlik Orkestrası sahne alacak.

Keman, yan flüt, saksafon, bağlama, basgitar gibi enstrümanların yer aldığı Gençlik Orkestrası, konser için hazırlıklarını Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kurs Merkezi’nde sürdürüyor. Şef Emrah Aydın yönetimindeki orkestra, konserde, Fikrimin İnce Gülü, Senden Başka, Harmandalı gibi şarkılarla birlikte 9. Senfoni gibi klasik müzik eserlerinin bulunduğu 11 şarkı seslendirecek. Orkestraya, Muratpaşa Belediyesi’nin yaz boyunca Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden sanat kurslarına katılan çocuklardan kurulan koro da eşlik edecek.

HAFTADA ÜÇ GÜN DERS

Orkestranın üyelerinden 15 yaşındaki Alara Sugilan, 2 ay önce ekibe katıldığını belirterek, “Haftada üç gün üçer saat ders yapıyoruz” dedi. Orkestra şefi Emrah Aydın ise pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecinin ardından orkestranın yeniden oluşturulduğunu belirterek, “Konser için gençlerimiz çok heyecanlı. Bu süreçte bizlere her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

Muratpaşa Belediyesi’nin 29 Ağustos’ta gerçekleştireceği kutlamalarda Gençlik Orkestrası konserinin ardından, yeni kurulan ve bu yıl 1. Ligden mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı da ilk kez seyircisiyle buluşacak. Kutlamalarda, takım ve teknik heyetin tanıtımı yapılacak. Muratpaşa Belediyesi’nin kent meydanındaki 30 Ağustos kutlamaları, saat 20.00’de başlayacak Pinhani konseriyle devam edecek.