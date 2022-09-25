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Muratpaşa'da görme engelliler, ata binmenin heyecanını yaşadı

Muratpaşa'da görme engelliler, ata binmenin heyecanını yaşadı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı ve Engelsiz Kafe’nin düzenlendiği etkinlikte görme engelliler at binmenin heyecanını yaşadı. Etkinliğe katılanlardan Neriman Ün, hissettiği duygunun özgürlük olduğunu ifade etti

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı ve Altı Nokta Körler Derneği farklı bir etkinliğe imza attı. Antalya Binicilik ve Spor Kulübü’nün desteğiyle görme engelli bireyler at binmenin heyecanını yaşadı. Biniş öncesi atlarla tanışan görme engelliler, seyislerin ve rehberlerin yardımıyla ata binip açık manejde kontrollü bir şekilde tur attı.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi, görme engelli bir bireyin normal şartlarda böyle bir yere gelmeyeceğini, gelemeyeceğini söyledi. Bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’na teşekkür eden Ezgi, “Burada görme engelli bireylerin rehber yardımıyla ata binebilecekleri gösterildi” dedi. Kendisi de atla bir tur atan Ezgi, çok keyif aldığını söyledi. İkinci kez ata bindiğini belirten Neriman Ün ise hissettiği duygunun özgürlük olduğunu ifade etti

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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