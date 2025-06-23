Muratpaşa'da SMA ve DMD hastası çocuklar için yürekler birleşiyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, SMA ve DMD hastası çocuklar için yürekleri birleştiriyor, bir geceyi altı hayatın geleceğine dönüştürüyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan çocuklar için insanlığı, vicdanı ve dayanışmayı harekete geçiren Muratpaşa Belediyesi, herkesi dayanışmaya davet ediyor.

“Bir Nefes, Bir Gelecek” adıyla düzenlenecek dayanışma gecesi, 29 Haziran Pazar günü, Yalım Park’ta gerçekleştirilecek. Program saat 18.30’da antika ve hatıra eşyalarının yer alacağı bir müzayedeyle başlayacak. Ardından saat 20.30’da VoSahne konseriyle gece devam edecek. Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, valilik onaylı kampanyalar kapsamında, SMA ve DMD hastası çocukların tedavi giderlerine aktarılacak.

BU ÇAĞRI KİMLER İÇİN?

Henüz 6 aylık olan Atlas Ege Sevinç, Meltem ve Halil Sevinç çiftinin bebeği. Ona SMA Tip-1 teşhisi konduğunda yalnızca 9 günlük bir bebekti. “Yürüyebilseydim, bisiklet sürmek isterdim” diyen 12 yaşındaki Ege Maltepe, 8 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Kerem Yapıcı, 9 yaşında. 3 yaşındayken yapılan bir kan tahliliyle DMD olduğu öğrenildi. Tek umudu, sadece yurtdışında mümkün olan gen tedavisi.

Kuzey Talipoğlu, 6 yaşında. Henüz 1 yaşındayken bu kas eriten hastalıkla tanıştı. O da DMD hastası ve kaslarının gücünü zamanla kaybediyor. Taha Miraç Kevkir, Kevkir ailesinin 4 yaşındaki ikizlerinden biri. O da DMD ile mücadele ediyor. Ve Hazar Aşur. Hazar bebeğin hastalığı, daha hayatın eşiğindeyken, topuk kanı testiyle ortaya çıktı. Yürüyemeden, konuşamadan bu zorlu yolculuğa başladı.

BİR NEFES, BİR UMUT

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, Adalya Vakfı iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Gecede, müzayededen elde edilecek gelirin yanı sıra, Adalya Vakfı’na doğrudan bağışta bulunmak da mümkün olacak. Katılımcılar, antika ve hatıra eşyalarının satışına açık artırmayla katılarak destek verebileceği gibi, bireysel olarak da vakfa bağış yaparak dayanışmanın parçası olabilecek. Toplanan tüm gelir, Adalya Vakfı tarafından etkinlikte adı geçen altı çocuğa eşit şekilde aktarılacak.

SMA VE DMD NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi), kasları kontrol eden sinir hücrelerinin bozulmasıyla ortaya çıkan, ilerleyici bir hastalıktır. Kaslar zamanla güçsüzleşir; nefes almak, yutmak ve hareket etmek bir savaşa dönüşür.

DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ise çocuklukta başlayan, kasların onarılmasını sağlayan distrofin proteininin eksikliğiyle ilerleyen bir hastalıktır. Zamanla çocukların hareket kabiliyeti kaybolur, solunum ve kalp kasları etkilenir.