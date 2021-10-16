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Muratpaşa'daki Kaleiçi Old Town Festivali’nde ikinci gün sona erdi

Muratpaşa'daki Kaleiçi Old Town Festivali’nde ikinci gün sona erdi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde ikinci gün Elif Sanchez konseriyle sona erdi.

Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde düzenlediği festival, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. 14 Ekim’de geleneksel kortej geçişiyle açılan festival, gün boyu Kaleiçi’nin sokaklarında ve meydanlarında gerçekleşen konserler, sanatsal etkinlikler, söyleşiler ve sergilerle sürerken festivalde ikinci gün Elif Sanchez konseriyle tamamlandı.

Kaleiçi’nden Akdeniz’e uzanan bir balkonu andıran ve eski dönemlerde gözetleme için kullanılan miradorda düzenlenen konsere Antalyalılar ve antik kenti ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterdi. Gecede, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, günün anısına Elif Sanchez’e çiçek takdim etti. Festival gecesinde ayrıca, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırladığı Yörük kıyafetleri defilesi gerçekleşirken Muratpaşa Halk Dansları Topluluğu da festivalin ikinci gününde sahne aldı.

  

Etiketler muratpaşa
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