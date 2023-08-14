Naim Süleymanoğlu Parkı Yenilenen Yüzüyle Kartal’da Açılıyor

Milli halterci, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun adını yaşatan park, yenilenen yüzüyle Kartal’da hizmete açılıyor.

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan park, Kartal Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarının ardından; Naim Süleymanoğlu’nun birebir boyutta hazırlanan heykelinin parkta yerini almasıyla birlikte düzenlenecek açılış töreni ile Kartallıların hizmetine sunulacak.

1967 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen ve bugüne kadar sayısız altın madalya alarak dünya rekoru kıran ve 2017 yılında vefat eden Naim Süleymanoğlu’nun adını yaşatmak için yapılan parkta son noktaya gelindi.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarının yanı sıra; Naim Süleymanoğlu’nun 147 cm boyutunda hazırlanan birebir heykeli de parkta yerini alacak. Efsane haltercinin hayat hikayesinin yer aldığı anıtta, Heykeltıraş Hüseyin Yücel tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu’nun bronz heykeli de yer alacak.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu göğüsleyen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan parkın ve heykelin açılışı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da Soğanlık Orta Mahalle’de yapılacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, milli halterci Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun adını bu parkla yaşattıklarını belirterek Kartallı komşularını açılışa davet etti.

Soğanlık Orta Mahalle’de yer alan ve 3 bin 280 metrekarelik toplam alan içerisinde, 1562 m2 yeşil alan, 167 m2 çocuk oyun alanı ve 173 metre yürüyüş yolu bulunan park, hem çocukların hem de Kartallıların buluşma noktası olacak.