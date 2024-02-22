Ortaköy esnafından Murat Kurum'a: ''İstanbul muradına erecek''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş Ortaköy'de esnafın tezahüratlarıyla karşılandı.

Ortaköy esnafını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u esnaf “En büyük başkan, bizim başkan!'', ''Bu işi bir tek siz yaparsınız, başka kimse yapmaz.” , “İstanbul muradına erecek.” sözleriyle ve alkışlarla karşıladı.

Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden ötürü Kurum’a teşekkürlerini sunan bir esnaf, “Ağrı’da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul’dayız ama çok beğendim.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ozan Nihat isimli sanatçının Murat Kurum için yazıp seslendirdiği dörtlük ise ziyaretin en eğlenceli anlarından biri oldu. “Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş’a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum.” sözlerinin yer aldığı dörtlüğe çevredekiler alkışlar ile eşlik etti.

AK Parti ve MHP’nin seçim stantlarını da ziyaret Kurum, parti üyeleriyle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.