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Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a ziyaret

Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a ziyaret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. 

Belediye binasında düzenlenen ziyarette ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Ankara’nın beş beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket takdim etti.

 Özgür Özel ise Mansur Yavaş’a seçimlerdeki başarısı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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