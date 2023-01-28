Şair Neyzen Tevfik Vefatının 70. Yıl Dönümünde Kartal’da Anıldı

Ünlü neyzen, şair ve şiir ustası Tevfik Kolaylı, vefatının 70. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Ünlü neyzen, şair ve şiir ustası Tevfik Kolaylı, vefatının 70. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Neyzen Tevfik’in (Tevfik Kolaylı) Kartal Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Cengiz Türkmen, Adem Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan ve yönetimi, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı (SAMDEF) Metin Şenel, belediye başkan danışmanları, belediye birim müdürleri, Kartallı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Mezarlık girişinde lokum dağıtımının yapıldığı anma töreninde, Neyzen Tevfik için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, geçmişten bugüne kadar sosyal belediyecilik esası gereği Kartal’ın değerlerine sahip çıktılarını ifade etti. Bakanların, milletvekillerinin, Kartallı Kazım, Neyzen Tevfik gibi şair ve yazarların mezarı başında anılmasına önem verdiklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Aydın, “Anma törenleri değerlerimize ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir.” diyerek Kartal’ın değerlerini anmaya devam edeceklerini söyledi. Neyzen Tevfik’in kişiliği, onuru, yazarlığı, ney ustası olarak müziğe olan ilgi ve alakasıyla örnek davranış sergileyen bir kişilik olduğunu vurguladı. Aydın, Neyzen gibi değerlerin diri tutularak genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Anma törenine katılanlara teşekkür eden Aydın, ünlü şairin kabrine karanfil bıraktı.