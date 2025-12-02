  1. Anasayfa
Sancaktepe’de Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Buluşma

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Akpınar Mahalle Evi’nde düzenlenen kahvaltıda engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediyesi EDEV birimi ve Sancaktepe Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Yeğin, tüm engelli bireylerin gününü kutlayarak Sancaktepe’de engelsiz bir yaşam için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Yeğin, konuşmasında Sancaktepe Belediyesi Dinlenme Evi’nin (EDEV) bu yılın ilk 11 ayında 2.700 vatandaşa hizmet verdiğini belirterek engelli bireylere sağlanan destekleri detaylandırdı.

Başkan Yeğin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Dezavantajlı bireylerimiz için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 10 personelimiz ve 2 tam donanımlı aracımızla hizmet veriyor, sosyal becerilerini güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. 750 engelli vatandaşımıza günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz, 293 vatandaşımıza evde bakım ve temizlik hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca 670 vatandaşımıza hasta yatağı, koltuk değneği ve akülü araç desteğinde bulunduk. Dayanışmayı artırmak adına piknikler ve sosyal programlar organize ettik. İş potansiyeli yüksek olan ilçemizde ve özel sektörle iş birliği içinde engelli bireyler için istihdama katkı sunuyor; bunun yanında belediye bünyemizde 69 engelli personelimiz ile Sancaktepe halkına hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu
Program sonunda Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha kutlayan Başkan Yeğin, katılımcılarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

