Sancısı tutan hamile kadına Sarıyer Belediyesi yetişti

Yoğun kar yağışı Sarıyer'i etkisi altına aldı. Sarıyer Belediyesi ekipleri aldıkları önlemlerle sokak sokak, cadde cadde kar tuzlama ve yol açma çalışmalarına gece gündüz ara vermeden devam ediyor. Karla mücadele ekiplerinin önceliği ana arterleri ulaşıma açmak olurken aynı zamanda hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bulunduğu bölgelerde de özenle çalışmalar sürdürülüyor. Aralıksız çalışmalarına devam eden ekipler, Kocataş Mahallesi’nde yaşayan ve doğum sancıları başlayan Mehtap Çağlar’a yardım eli uzattı. Gelen ihbar doğrultusunda mahalle muhtarı Serdar Doğan ile hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Mehtap Çağlar’ı hastaneye yetiştirdi. Hastanede müşahede altına alınan Çağlar, doğan bebeğine Öykü adını verdi.

HEMEN İŞE KOYULDULAR

“Bu mutlu günde bana eşlik eden belediye ekiplerine teşekkür ederim” diyen baba Adem Çağlar, “Eşimin sancıları başladı. Bizim ufaklığın doğumu bu karlı havaya denk geldi. Allah razı olsun ekipler hemen işe koyuldu. Çantalarımızı hazırladık ve yola çıktık. Bir telefonla her şeyi hallettik” dedi.