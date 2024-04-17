Sarıyer Belediye Başkanı Aksu: ''Tüm kamu kurumu yetkililerimizle iş birliği içinde olacağız''

Sarıyer Kaymakamlığı’nın 2024 yerel seçimlerinin ardından yeni dönemde seçilerek göreve başlayan 38 mahalle muhtarı ile tanışma ve bilgilendirme toplantısına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Yeni seçilen muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyerek, ''Tüm kamu kurumu yetkilileri ile iş birliği ve dayanışma içinde olacaklarını'' belirtti.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın ev sahipliğinde kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç, Kilyos Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nevzat Bilgi, Sarıyer Müftüsü Mehmet Uslu, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz, kaymakamlık kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Mustafa Oktay Aksu tüm muhtarlara ve kurum müdürlerinde görevlerinde başarılar diledi.

“HEP BİRLİKTE GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ”

Göreve başlayan tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Ömer Kalaylı, “24 mahalle muhtarımız yeniden seçilerek görevlerine devam ediyor. 14 mahalle muhtarımız ise göreve yeni başladı. Hepinize hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah el birliğiyle Sarıyer’de güzel işler başaracağız” dedi.

“TÜM KAMU KURUMU YETKİLİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise, “İlk kez seçilen ve yeniden seçilerek görevine başlayan tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Kaymakamımız Ömer Kalaylı’nın önderliğinde hep beraber ortak akılla Sarıyerli komşularımız için çok güzel hizmetler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bizleri ağırlayan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Görevimizi layıkıyla yapacağız. Görevini layıkıyla yapmayana engel olacağız. Tüm kamu kurumu yetkililerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı yapılan bilgilendirme toplantısına geçildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Kaymakam Ömer Kalaylı ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, muhtarlarla toplu fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN AKSU, KURUM MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Mustafa Oktay Aksu, daha sonra ilçedeki kurum müdürlerini ziyaret etti. İlçe Nüfus Müdürü Nafiye Koçulu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayşe Özcan, İlçe Sağlık Müdürü Ebrugül Kına Şenoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Yavuz Acar, İlçe Mal Müdürü Aygül Tanık, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yasemin Bay ve Sosyal Güvenlik İlçe Müdürü Reyhan Özcan ile görüşerek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aksu, kendisini ağırlayan kurum müdürlerine nazik karşılamaları dolayısıyla teşekkür etti.