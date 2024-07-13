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Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu: Birliğimiz daim olsun

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu: Birliğimiz daim olsun
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Muharrem Ayı dolayısıyla Sarıyer Belediyesi ve Sivas Dernekler Konfederasyonu’nun belediye hizmet binasında düzenlediği oruç açma yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi

Sarıyer Belediyesi’nin Sivas Dernekler Federasyonu (SİVKOM) ile birlikte Muharrem Ayı’nın 6. Gününde düzenlediği oruç açma yemeğine katılım yoğun oldu. Sarıyer Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen yemeğe Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Belediye Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, ilçe yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve ilçe yöneticileri, Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Yarım, dernek yöneticileri, federasyona bağlı dernek başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda Sarıyerli katıldı.

“TOPLUMLAR İÇİN BARIŞ VE DAYANIŞMA ÖNEMLİDİR”

Muharrem ayında tutulan  Yas-ı Matem Orucu’nun anlam ve önemine değinen Nurtepe Cemevi İmamı Zeynel Şahan’ın yemek duasıyla açılan orucun ardından Sivas Dernekler Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım, oruç açma yemeğine katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, “Üzerinden on dört asır geçmesine rağmen, insanın insana yaptığı zulümler bazı yerlerde hala devam ettiğine tanık oluyoruz. Oysa o dönem yaşanan acı olaylar bizlere birlik, beraberlik ve dayanışmanın toplumlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bizim yolumuz Ehlibeyt’in sevgi ve hoşgörü yoludur. Görevimiz bu sevgi ve hoşgörüyü nesilden nesile aktarmaktır. Yüreklerimizi birbirimize açarak kenetlenmeli, kardeşlik içinde yaşamalı ve kalbimizde kine, nefrete yer vermemeliyiz. Yaşadığımız bu Muharrem ayının sevgi, saygıya vesile olması ve tüm dünyada barışı hakim kılmasını diliyorum. Bugün lokmamızı paylaşmamıza ev sahipliği yapan Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Oktay Aksu olmak üzere tüm belediye emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz lokmalarınız canlara helal olsun diyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“ÜLKEMİZ VE İNSANLIK BİR DAHA KERBELA’YI YAŞAMASIN”

Daha sonra söz alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dilediğini ifade ederek, “Bu akşam aramızda olan tüm başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Sarıyerli komşularımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Birlik ve beraberliğimizin önemini hatırladığımız Muharrem Ayı bir Yas-ı Matem ayıdır. Kerbela’da yaşanan acıları unutmamak adına Allah bir daha ülkemize ve tüm insanlığa böyle bir acı yaşatmaması dileğinde bulunuyor, bizimle lokmamızı paylaşan tüm misafirlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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