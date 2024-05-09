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Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi kayıtları başlıyor

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi kayıtları başlıyor
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Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Sarıyerli komşularımız ön kayıt başvurularını 22 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirebilecek. 

Alanında uzman eğitmen kadrosu ve tüm imkânların çocuklar için seferber edildiği Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri’nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor. 

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri’nde her yaş grubu için uygun eğitim programında, öğrenmeye ilgi uyandıran neşeli ortam, profesyonel tekniklerle aktif eğitim, altı yaş ilköğretime hazırlık, yabancı dil eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, branş dersleri (jimnastik, beceri koordinasyon, halk oyunları, yaratıcı drama) ile çocuklar mutlu bir geleceğe hazırlanıyor. 

Ön Başvurular Belediyenin İnternet Sitesinden Yapılabilecek

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerine kayıt için yapılacak ön başvurular; 22 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, belediyenin resmi internet sitesi olan; www.sariyer.bel.tr üzerinden gerçekleştirilecek. 

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Sarıyerli komşularımız ön kayıt başvurularını 22 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirebilecek. 

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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