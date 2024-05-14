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Sarıyer Köyler Bölgesi'nin alt yapı sorunu çözülüyor

Sarıyer Köyler Bölgesi'nin alt yapı sorunu çözülüyor
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Sarıyer’in kanayan yarası Köyler Bölgesi’nin alt yapı sorununu çözmek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İSKİ yetkilileri ilk incelemelerini yaptılar. Sorunun çözümü konusunda incelemelerini tamamlayan İBB yetkilileri, alt yapı başta olmak üzere Zekeriyaköy Dere Islah çalışmaları, yağmur ve atık su kanallarının ayrıştırılması ile ilgili nasıl bir yol izleyecekleri tespitinde bulundu.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, köyler bölgesinde yaptığı seçim çalışmaları sırasında komşularından en çok alt yapının düzenlenmesi ile ilgili talepleri dinlemiş ve göreve gelir gelmez bu sorunun çözümü için çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti. Başkan Aksu, göreve başladıktan hemen sonra konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşmeleri yapmış ve komşularının bu talebini iletmişti. Bunun üzerine Köyler Bölgesi’nde harekete geçen İBB Park Bahçeler ve İSKİ yetkilileri ilk incelemelerini yaparak, alt yapı başta olmak üzere dere ıslahı, yağmur ve atık su kanallarının ayrıştırılması ile ilgili nasıl bir yol izleyecekleri tespitinde bulundu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, İSKİ Atıksu Daire Başkanı Celil Aslan, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Sarıyer Şube Şefi Mutlu Başver, İSKİ Atıksu Daire Başkanlığından Bülent Bölükbaş ve Mutlu Güngören, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Park Bahçeler Koordinatörü Neslihan Argun ve Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Şahin İBB Park Bahçeler Müdürlüğü Sarıyer Bölge Şefliği’nde toplantı gerçekleşirdi. Toplantının ardından Zekeriyaköy Deresi’nde incelemelerde bulunan heyet çalışmalara dere ıslahı ile başlayacaklarını açıkladı. Zekeriyaköy Dere ıslanının etaplara bölünerek gerçekleştirileceği ifade edildi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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