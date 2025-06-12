Son genel seçim ve erken seçim anketi açıklandı: Fark açılıyor!

Ser Araştırma, haziran ayında yaptığı genel seçim ve erken seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette CHP ile AK Parti arasındaki fark 5.5 puan oldu. Ankete katılanlara ''Erken seçim olmalı mı?'' sorusu da yöneltildi.

Araştırma şirketleri, seçim anketlerini peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Ser Araştırma, 11-12 Haziran tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 35 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

''Bu pazar genel seçim olsa'' anketinde CHP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 34.9, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 29.4 oldu. Buna göre, CHP ile AK Parti arasındaki fark 5.5 puan.

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 10.1 olarak ölçülürken, MHP'nin yüzde 6.9 ile baraj altına düştüğü görüldü.

Ser Araştırma'nın mayıs ayında 26 ilde gerçekleştirdiği seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 3.4 puan olmuştu.

İşte anketin sonuçları:

CHP: %34,9

%34,9 AK PARTİ: %29,4

%29,4 DEM PARTİ: %10,1

%10,1 MHP: %6,9

%6,9 ZAFER PARTİSİ: %6,1

%6,1 YENİDEN REFAH PARTİSİ: %4,7

%4,7 İYİ PARTİ: %4,2

%4,2 TİP : %1,4

: %1,4 DİĞER: %2,3





ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

Ayrıca ankete katılanlara ''Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde erken seçim olmalı mı, olmamalı mı?'' sorusu yönetildi. Vatandaşların yüzde 67.25'si ''evet'', yüzde 27,5'i ise ''hayır'' cevabını verdi. Fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 5.25 oldu.