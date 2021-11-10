Sarıyer'de 09:05'te hayat durdu

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yılında Sarıyer’de farklı noktalarda düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Sarıyerliler saygı duruşuna geçti ve ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 09.05’te tüm ülkede olduğu gibi Sarıyer’de de hayat durdu. Sarıyer Merkez’de Atatürk Anıtı’na çelek bırakılmasıyla başlayan anma programı Maslak Tim Show Center’da devam etti. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan belediye personelleri de ebedi başkomutan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Sarıyer95’de eğitim gören miniklerde Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı için anma programı hazırladı.