Sarıyer'de 100. yıl coşkusu evlerden taşacak

Sarıyer Belediyesi de Milli egemenliğimizin sembolü TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan kutlamalarının 100. yıla yakışır bir şekilde coşkuyla gerçekleşmesi için etkinlikleri sosyal medya üzerinden çocuklarla buluşturacak. Bayramı evde bayraklarla, alkışlarla kutlayacak çocuklar Şubadap Çocuk Grubu’nun seslendireceği şarkılarla coşup, Kerem Eser’le Evde İllüzyon Atölyesi ile eğlenceli anlar yaşayacak. Etkinlikler 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00 de Sarıyer Belediyesinin resmi instagram sayfasında yayınlanacak.