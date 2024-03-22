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Sarıyer'de CHP bayraklarına saldırı

Sarıyer'de CHP bayraklarına saldırı
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Sarıyer’de, CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ve İmamoğlu afişlerini kesici aletlerle saldıranlar çirkin saldırıyı bu kez CHP bayraklarına yaptı.

Balta Limanı Mahallesi girişinde asılı duran CHP bayraklarının tamamı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesici aletlerle işlevsiz hale getirilerek, yerlere atıldı. Konu ile ilgili yetkilileri defalarca göreve çağıran CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızca davranışları Sarıyerli komşularının ve kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade ederek, ‘Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bu çirkin saldırıyı lanetle kınıyorum. Demokratik bir ortamda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı çirkin davranışlarıyla gölgelemek isteyenlere Sarıyerliler olarak en güzel cevabımızı 31 Mart’ta seçimi kazandığımızda vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanetidir. Onun emanetine el uzatanlar Sarıyerli komşularımıza ve halkımıza en büyük düşmanlığı yapanlardır. Yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyorum’ dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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