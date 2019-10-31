Sarıyer'de Çocuğun Sesi Var!

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümü doktora öğrencisi Seran Demiral’ın katkılarıyla gerçekleşen "Çocuğun Sesi var Ortaklık Ağı Çocuk Çalıştayı", Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi, Şişli Belediyesi Çocuk Meclisi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden çocukların katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

ÇOCUKLAR UZMANLARLA BULUŞTU

Her gruptan 10 çocuk olmak üzere toplam 30 çocuğun katıldığı çalıştaya, drama eğitmenleri Emre Bilgiç, Mine Aksar, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencileri gönüllülük desteği sağladı. Çalıştay tanışma oyunları ile başlayarak, çocukların ev, okul, mahalle, şehir ve internet gibi hayatlarını geçirdikleri farklı bağlamlardaki katılımlarına ilişkin kendi gündemlerini oluşturdukları atölye çalışmaları ile devam etti. Aralık ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde çocukların ve alanda uzman yetişkinlerin katılımıyla çocuk katılımı hakkında farkındalığı arttırmaya yönelik gerçekleştirilmesi planlanan panelde, çocuklar çalıştay süresince oluşturdukları çalışmaları katılımcılar ile paylaşma ve tartışma imkânı bulacak.