Sarıyer’de kadın girişimciler için Satış ve Teknoloji Semineri gerçekleşti

Sarıyer Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Beykent Üniversitesi işbirliği ile kadın girişimcilere ilham veren “Satış Pazarlama Teknikleri ve Teknoloji Semineri” Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Seminere Sarıyerli Mikro Kredili kadınlar başta olmak üzere tüm katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Kadın Girişimcilerin, özellikle dijital platformları kullanarak iş dünyasına daha güçlü katılmaları, ürettikleri ürünlerinden ve hizmetlerinden daha yüksek gelir elde etmeleri amacıyla Sarıyer Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi işbirliği ile Satış Pazarlama Teknikleri ve Teknoloji Semineri Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sarıyer Belediye Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, Sarıyer Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Peyker Şimşek ve kooperatif üyeleri, Mikrokredi adına Ayşe Merve Bakır ile Sarıyerli Mikrokredili kadınların yer aldığı seminere Beykent Üniversitesi öğretim üyeleri; Dr. Kemal Gökhan Nalbant, Dr. Sevgi Aydın, DNTR Kurucu Ortağı Yazılım Mühendisliği Lisans Öğrencisi Irmak Çağlayan konuşmacı olarak katıldı.

İşletme ve pazarlama, yapay zeka ve teknoloji başlıkları altında düzenlenen seminerde, katılımcılar, işgücü piyasasında güçlenme, işgücüne katılımın artırılması konusunda e-ticaret başta olmak üzere ürün ve hizmetlerini teknolojik olanakları kullanarak nasıl ilerleyebilecekleri konusunda bilgilendirildi. 2002 yılında kadınların ekonomik yaşama katılım oranının yüzde 13.1, 2024 yılında ise yüzde 18.2 olduğu belirtilen seminerde bu oranın diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşük olduğu vurgulandı. KOSGEB, TÜBİTAK ve devlet destekli çalışmalarla bu oranın artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini ancak kadınların teknolojik olanakları kullanarak evden bile iş yaşamına katılabilecekleri ve bu sayede bu oranın yükselebileceği vurgulanan seminerde, ürün ve hizmetlerin satışı ve pazarlanması konusunda da önemli bilgiler aktarıldı.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEMEK İSTİYORUZ”

Kadın girişimcilerin özellikle satış ve pazarlama teknikleri ve teknoloji konusunda bilgilendirilmesi ve bu şekilde aile ekonomilerine daha fazla katkıda bulunmaları amacıyla böyle bir seminer gerçekleştirdiklerini belirten Sarıyer Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Esme Sarıtaş, “Sadece üretim değil satış konusunda da kadın girişimcilerimizi desteklemek istiyoruz. Konu ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde bir dizi çalışma yapmaya karar verdik. İlk seminerimiz Beykent Üniversitesi’nden değerli hocalarımız katkılarıyla gerçekleşti. Katılımcılarımız özellikle dijital platformlarda ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırma konusunda bilgilendirildi. Yeni satış ve pazarlama tekniklerini öğrendi. Seminerimize katılarak katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“EĞİTİMLERLE DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Beykent Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Belediye Başkanımız Sayın M. Oktay Aksu ile birlikte kadın girişimcilerimizi güçlendirme amacıyla neler yapılacağı üzerine düşünüyoruz. Eğitim süreçleriyle onların daha fazla güçleneceğini düşünerek bu seminerimizi gerçekleştirdik. Belediye olarak ürünlerin satılabilmesi için pazar alanları oluştururken teknolojinin kullanılması ile daha fazla kişiye ulaşabilmelerinin yollarını arıyoruz. Çünkü kadın girişimcilerimizin iş dünyasında daha fazla güçlenmesini istiyoruz. Her alanda olduğu gibi bu tür eğitimlerle mahallelerde daha fazla kadın girişimciye ulaşarak süreci daha çok güçlendirmek istiyoruz. Ben tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyor, Başkanımız M. Oktay Aksu’nun selamlarını iletiyorum.

Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen seminerde Sarıyer Belediye Başkan Vekili Meltem Yücel Pir ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, katkılarından dolayı katılımcılara birer teşekkür plaketi takdim etti.