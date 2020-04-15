Sarıyer'de konteynerler dezenfekte ediliyor

Hızlı bulaşan ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan koronavirüsten korunma yollarından biri olarak kullanılan eldiven ve maskeler, tıbbi atık olarak riskli. Sarıyer Belediyesi ekipleri de ilçenin dört bir yanında dezenfekte işlemlerine devam ederken konteynerları ve atık kutularını da yıkıyor. Çalışmalarda, konteynerlerın çevresi ile vatandaşların temas ettiği yerler buharlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yapılan plan doğrultusunda ilçede bulunan tüm konteynerlara ulaşan ekipler gün de 100’e yakın konteyner dezenfektesi yapıyor. Ekipler yerlere atılan ve büyük tehlike saçan atıklar konusunda vatandaşı duyarlı olmaya davet ediyor.

TEPEDEN TIRNAĞA DEZENFEKTE

Dezenfeksiyon çalışmaları, kritik önem taşıyan sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm ilçede devam ediyor. Sarıyer İstanbul’da koronavirüsten en az etkilenen ilçeler arasında bulunuyor. Bu durumun sebebi hem Sarıyer halkının çağrılara göstermiş olduğu sağduyulu yaklaşımı hem de 2009’dan bu yana kamu binaları ve hastanelerin sıklıkla dezenfeksiyon işleminden geçirilmesidir. Virüsün ortaya çıkışıyla dezenfeksiyon işlemleri artırıldı ve her alana yayıldı. Çalışmalar tüm ilçede hız kesmeden sürdürülüyor.