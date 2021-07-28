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Sarıyer'de mahallelerden tiyatro sesleri yükselecek

Sarıyer'de mahallelerden tiyatro sesleri yükselecek

Bu yaz akşamlarınız sanatla renklenecek. 5 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında sizin de mahallenizden tiyatro sesleri yükselebilir. Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Mahallelerde Tiyatro Şenliği perdelerini 11. kez açıyor. 5 Ağustos’ta başlayacak etkinlik 17 farklı mahallede sergilenecek. Açık havada sanatseverleri bir araya getirecek oyunun adı ise ‘Nesin den Azizlikler.’

Bu yaz akşamlarınız sanatla renklenecek. 5 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında sizin de mahallenizden tiyatro sesleri yükselebilir. Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Mahallelerde Tiyatro Şenliği perdelerini 11. kez açıyor. 5 Ağustos’ta başlayacak etkinlik 17 farklı mahallede sergilenecek. Açık havada sanatseverleri bir araya getirecek oyunun adı ise ‘Nesin den Azizlikler.’

Aziz Nesin’in yazdığı, Sarıyer Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni M. Gökhan Bulut’un oyunlaştırdığı Nesin den Azizlikler adlı oyun Sarıyerli sanatseverler ile buluşuyor. 11. Mahallelerde Tiyatro Şenliği 5 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında saat 21.00’da Gümüşdere’den, Kilyos’a, Uskumruköy’den, Büyükdere’ye kadar 17 mahallede dolaşacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç
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