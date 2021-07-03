Sarıyerli öğrencilerden örnek proje

Sarıyer Ortaokulu’ndan Matematik Öğretmeni Cihat Eski ve 114 öğrencisi çok önemli bir projeye imza attı. Proje, çocuk parklarında bulunan kaydırakların ve engelli rampalarının uygunluğunun incelenmesinin yanı sıra sesli kitap çalışmasıyla da dikkat çekti. Amaç ise çocukların yaşadıkları semte duydukları sorumluluk bilincini geliştirmek.

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Radyo Günleri’ne konuk olan bir öğretmen ve öğrencilerinin projesi Sarıyer’de hayat buluyor. Çocuk parklarındaki düz kaydırakların ve engelliler için yapılan rampaların eğimlerinin uygunluğunun tespit edildiği, aynı zamanda da görme engelliler için sesli kitap çalışması yapan öğretmen ve çocukların projesi Başkan Şükrü Genç’ten tam not aldı. Uluslararası kaynaklardan alınan bilgiler ile yapılan incelemeler doğrultusunda projelerini geliştiren öğrencilerin amacı ise daha büyük kitlelere ulaşmak.

AMAÇ ÖNLEM ALMAK

Amaçlarının ölçümler yapıldıktan sonra gerekli önlemlerin alınması olduğunu dile getiren Cihat Eski, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: “Birinci projemizle çocuk parklarındaki düz kaydırakların eğimlerini hesapladık. Bunu standartları var. Eğer o standart eğimin üstünde olursa çocuklar için tehlike arz ediyor. Bazı kaydırakların fazla eğimli olup çocuklara uygun olmadığını tespit ettik.

ENGELLİ RAMPALARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

İkinci projemiz ise yürüme engelliler için rampalar. Belirlenen eğimin üzerinde olursa yürüme engelliler tekerlekli sandalye ile çıkamıyorlar. Yine tespitlerimiz doğrultusunda bazı engelli rampalarının uygun olmadığını gördük. Buradaki amaç okulda öğrenilenin sahada pratiğini yaptırmak. Bizim matematik derslerinde genelde çocukların, ‘Bu ne işimize yarayacak’ bakış açısı oluyor. Biz buna tamamen karşıyız ve ortadan kaldırmak istiyoruz. İkinci amacımız da sorumluluk sahibi bireyler yetiştirip Sarıyer’e katkı sağlamak.

ÇOCUKLARDAN SESLİ KİTAP

“Diğer projemiz de sesli kitap. Biz pandemi döneminde yardımlaşma duygumuzu nasıl geliştirebiliriz diye düşündük ve sesli kitap yapmaya karar verdik. Çocukları gruplara böldük ve isteyen istediği kitabı seçti. Ardından kitapları inceledik. Çocuklar sayfaları aralarında bölüşerek ses kaydı aldılar. 25 kitaplık yani 71 saat 32 dakikalık bir sesli kütüphane oluşturduk. Bu projenin amacı da görme engelli çocuklara yardımcı olmak. Bunların hepsini erişime açık. Bu proje belediyemiz sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Başkanımızın çocukları çok sevdiğini biliyoruz. Çocuklar, yaptıkları işlerin daha fazla insana ulaştıklarını gördükçe çok mutlu oluyorlar.”