Sarıyerliler alzheimer paneline yoğun ilgi gösterdi

Sarıyer Belediyesi, İÜ Tıp Fakültesi, İstanbul LİONS Kulübü, Türkiye Alzheimer Derneği ve LİONS 118T Yönetim Çevresi işbirliği ile 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılıkta ortaya çıkan Alzheimer hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen “Beyin Sağlığı ve Alzheimer’a Dair Herşey” konulu panel gerçekleşti.

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi Merkezi’nde gerçekleşen panelde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Bilgiç, Alzheimer’ı tüm yönleriyle anlattı, katılımcıların soruları yanıtladı.

“ALZHEİMER SADECE BİR HASTALIK DEĞİL AİLEYİ, TOPLUMU VE GELECEĞİ ETKLEYEN ÖNEMLİ BİR SÜREÇTİR”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulus Lions Kulübü Başkanı Sitare Şençalışır, Uluslararası Lions “Ruh ve Bütünsel Sağlık Hizmet Ayı” kapsamında düzenlenen panele destek veren Sarıyer Belediyesi başta olmak üzere destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, ”Beynimiz, kimliğimizi ve anılarımızı ve sevdiklerimizi taşıyan en değerli hazinedir. Onu korumak yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Alzheimer sadece bir hastalık değildir. Aileleri, toplumsal yaşamı ve geleceği etkileyen bir süreçtir. Bu konuda farkındalık oluşturmak, bilgilenmek ve dayanışma içinde çözümler aramak için gerçekleştirdiğimiz panele engin bilgi ve deneyimlerini gönüllü olarak bizimle paylaşacak olan İstanbul Alzheimer Derneği Başkanı ve İÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Bilgiç’e şükranlarımızı sunuyoruz. Her bilgi, yarınlarımızı daha sağlıklı ve daha bilinçli ve umutlu kılacaktır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“RUH VE BEDEN SAĞLIĞIMIZ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR”

Uluslararası Lions118 T Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Bilgi Savaş ise yaptığı konuşmasında, “Bugün burada beyin sağlığı ve Alzheimer üzerine farkındalık yaratmak için toplandık. Pandemi bize ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterdi. Dengeli yaşam, uyku, sosyal etkileşim ve gönüllülük, hem bireysel hem de toplumsal sağlığın temelidir. Ben de bu önemli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“DOĞRU BİLGİ GÜÇ, ERKEN FARKINDALIK İSE UMUTTUR”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir ise Sarıyer Belediyesi olarak şehrin kültürünü, dayanışmasını ve sağlığını da güçlendirmeye yönelik çalışmalar konusunda farkındalık yaratmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Vatandaşların toplum sağlığı konusunda en doğru şekilde bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Çünkü doğru bilgiye erişim farkındalığı, farkındalık da yaşam kalitesini artırır. Bugün ki panel, bilimsel bilgiyi sade bir dille aktararak günlük yaşamda neler yapabileceğimizi gösterecek. Katkılarından dolayı Prof. Dr. Başar Bilgiç’e ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Unutmayalım. Sağlık yalnızca bir tıp meselesi değil; bir yaşam kültürüdür. Doğru bilgi güçtür, erken farkındalık ise umuttur” dedi.

“ALZHEİMER EN YAYGIN DEMANS TÜRÜDÜR”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Başar Bilgiç, “Alzheimer Hakkında Herşey” başlıklı panelin sunumunu gerçekleştirdi. Alzheimer hastalığının, beyin hücrelerinin ilerleyici bir şekilde hasar görmesiyle ortaya çıkan en yaygın demans türü olduğunu belirten Bilgiç, hastalığın belirtileri, tedavi yöntemleri ile bu hastalıktan korunma ve risk azaltma yöntemleri hakkında bilgiler aktardı. Hastalığın belirtiler kısmını üç evrede ele aldıklarını ifade eden Bilgiç, “Erken dönem olarak tanımladığımız birinci evrede unutkanlık, dikkat dağınıklığı, kelime bulma güçlüğü, zaman ve mekân karışıklığı, isteksizlik gibi belirtiler önemli ipuçlarıdır. Orta evrede, hafıza kaybı, uyku bozukluğu, tanıdık yüzleri karıştırma ve ileri evrede ise iletişim kuramama, yatak bağımlılığı idrar-dışkı kontrol kaybı ile beslenme güçlükleri şeklinde kendini gösterir” diye konuştu.

“ERKEN TEŞHİS, HASTANIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİR”

Alzheimer hastalığına karşı çeşitli tedavi yöntemleri uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, ilaçlar ve ilaç dışı yöntemler (Biliçsel aktiviteler, bulmaca çözme, okuma, egzersiz, sağlıklı beslenme (Akdeniz Diyeti) sosyal etkinliklerin yanı sıra hasta için tedavi sürecinin en önemli ayaklarından birinin de aile desteği olduğunu vurguladı. Hastalıktan koruma ve hastalık riskini azaltmaya yönelik de önerilerde bulunan Bilgiç, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, beyin egzersizleri, sosyal yaşamı aktif tutma, sigara ve alkolü bırakma, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol kontrolünün faydalarına değindi. Alzheimer’ın yalnızca hastayı değil ailesini de etkileyen bir süreç olduğunu ifade eden Bilgiç, “Erken teşhis, tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla hastaların yaşam kalitesini artırabiliriz” dedi.

